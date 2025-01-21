產評：美能源政策釀變　逆天而行高風險

全球都聚焦特朗普正式就任美國新一屆總統，此前已有指，特朗普擬於上任後隨即宣布進入國家能源緊急狀態，並重啟聯邦土地上石油及天然氣開發，同時將指示撤回拜登時期的氣候法規，其目的包括撬動油氣巨額投資和創造就業，並透過降低能源成本及控制通脹，平衡關稅政策可能帶來的通脹風險等。不過，特朗普政府的如意算盤未必打得響，皆因油氣增產意味價格下跌，能源企業在高息環境下，大增資本開支的意欲本來就不高，供大於求也不見得有利油企利潤，若沒其他可行配套，相信這項政策主張雷聲大，雨點小，否則逆天而行風險更高。

作為傳統商人，特朗普第一任任期已表明反對發展環保新能源，直言氣候變遷是一場「騙局」，要加強以傳統化石燃料為基礎的美國能源主導地位。不過，這些年隨着全球汽車業轉型，能源市場結果已起根本變化。拜登4年任期在推動環保上亦創造了不少新職位和產值，特朗普要推倒重來，美國必要付出代價。即使只是放輕這些新興產業的官方投入，但憑特朗普這4年任期，相信並無法讓環保綠色產業大趨勢逆轉，反而有機會令美國在這門新興產業上開倒車，甚或失去在清潔能源供應鏈等環保領域的全球領導力。因美國開倒車而影響全球治理氣候變化的目標，對於美國的國際形象，亦會造成深遠的負面影響。

當然，如今中國憑着「新三樣」（電動汽車、太陽能電池和鋰電池出口）而創造可觀收入，並領導着全球核心製造業的數碼化與智能化發展，特朗普追捧傳統能源而推倒新能源，也許亦旨在削弱競爭對手中國的產業優勢，但如此倒行逆施變相與全球為敵，成功的機會率不高，反可能會助敵人一把。

特朗普之所以支持傳統油氣開發，相信離不開其商人本色，即期望能透過支持油氣開採，賣油賺錢，改善美國對外貿易。同時也可為其新關稅政策引發的高通脹壓力帶來緩衝，而透過降低應對綠色要求的政策成本，也有利重振製造業，支持美國再工業化大計。

不過，要加大油氣投資在在需財，如今美息仍高企，油企資本開支涉額巨大，更何況這幾年生意已不見得好。再講，若長遠油氣供應增加，意味價格下跌，能源企業必自有盤算。對於特朗普的號召，相信會抱審慎態度。說到底，開採油氣不是一年半載可見成效，特朗普政府會否透過放鬆鑽探法規來加快油氣開採，即管等着瞧。

另方面，美國自頁岩氣技術成熟後，基本上能源可自給自足，與中東產油國的關係已明顯起變化。若未來美國要大幅增產油氣，變相進一步改變全球石油供應格局，直接搶中東產油國的生意，也許又會令地緣政治添上變數。

對於任期4年的政客而言，時間所限，其新政當重視高效，冀盡快取得政績，施政的代價、後果，並非政客關注的問題。特朗普再次主政下，美國的能源政策轉變，將再次說明美國現行體制在推動經濟轉型方面所存在的缺陷，綜合競爭力轉弱，豈非無因。