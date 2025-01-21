就在美國的特朗普總統就職典禮前4天，他的前副總統彭斯竄訪台灣，會晤台灣領導人賴清德。人們不知彭斯此行是「帶有使命」還是「私自行動」，他的身份和會晤賴清德還是頗為敏感的。

彭斯當副總統時，對特朗普相當鐵桿，緊隨不已，對打壓中國說過不少狠話，冷戰思維尤其頑固；在「回憶韓戰」時吹噓他的叔叔如何參戰，爬冰臥雪，表現出色，一副恨不得他要拿起叔叔的手中槍，再和中國幹一仗的架勢。

然而，彭斯「晚節不保」，他在特朗普最需要他的時候——上次大選失敗時，他在國會上的表現「掉了鏈子」，成為特朗普眼中的叛徒。到了特朗普今次大選獲勝，彭斯又撲了上去，想謀差事，特朗普還是沒理他，並把他列入組閣黑名單。然而，此人又不甘寂寞，這不，在這個惹人猜測的時刻竄訪台灣也。

從已知的報道來看，彭斯今次把特朗普當靶子，拿特朗普說事自高身價。他在論壇上高談闊論——堅信美國絕不會拋棄太平洋地區的盟友，呼籲特朗普新政府及全球熱愛自由的國家，立刻重申為台灣提供必要支持的承諾，幫助台灣自我防衞，捍衞自由。他還聲稱，美國共和黨、民主黨已達成廣泛共識，認定美國與盟友本世紀最主要的戰略與經濟威脅，就是中國大陸。

彭斯所以如此，是因他對特朗普曾要求台灣支付防衞費用，以及指摘台灣偷走美國的晶片生產不滿。在這背景下，彭斯大呼小叫，點名特朗普應「收回說法」，顯然是為了「討好」賴清德當局，有所收穫。大家不會忘記，特氏的前任國務卿蓬佩奧，參加這類論壇和會晤蔡英文，是明碼實價收取15萬美元之報酬的，此乃美國政客一貫的離任後搵錢方法。

在特氏眼裏，彭斯已有當叛徒劣迹，這次又和他唱反調，在賴清德和盟友面前充好人，十分可惡。不過，只要彭斯沒入特朗普的「彀」，拿他也沒辦法，此彭斯可以放肆也。