中國外交風格確實變了，面對美西方無理取鬧，不再一味忍讓，而是勇於回擊。例如在烏克蘭問題上，自戰爭爆發以來，美西方一直誣指中國為俄羅斯提供各種支援包括軍事物資，不管中方如何苦口婆心解釋澄清，都被當作耳邊風。日前美國駐聯合國代表又喋喋不休，為中方羅列了各種罪名，包括向俄羅斯提供軍事補給、提供政治掩護等等，言下之意，若非中國幫助俄羅斯，戰爭早就結束了。這次中方沒有選擇迴避，而是以子之矛攻子之盾，駐聯合國副代表耿爽直接回嗆：如果中國真的向俄羅斯提供軍事援助，戰場上的局面就不是今天這個樣子了。

這番話很直白，中國不是沒能力左右俄烏戰爭的局勢，只是始終堅守中立，不想偏幫任何一方，如果美西方繼續無理取鬧，只能迫使中國出手。一旦中俄兩強真的聯手，美國即使加上北約以及日韓，也未必抵擋得了，國際秩序必將徹底改寫。這不是狂妄，當今中國確有這種實力，之所以隱忍不發，非不能也，實不為也。

在國際事務上，中國一直秉持韜光養晦的策略，善於守拙，決不當頭，即使面對美西方惡意抹黑和挑釁，也往往選擇忍讓或低調回應，因此被認為軟弱怕事。這次中方代表在聯合國會議上對美方放出狠話，既是因為忍無可忍，也是為了表明態度：不要逼人太甚，否則後果自負。

中方代表還明言，美國沒有資格對其他國家的言論進行評判，也沒有資格告訴中國應該說甚麼，不應該說甚麼。實際上，早在多年前，中方官員已嚴正聲明，美國沒有資格從實力地位出發同中國談話，奈何老美傲慢本性始終改不了，至今依然居高臨下，對其他國家指手畫腳。既然如此，中方也就沒有必要客氣了，你不尊重我，我何必給你好臉色？

說到底，外交講的是實力，中國外交由軟弱變成強硬，因此引起各種議論，甚至被形容為戰狼外交。其實戰狼外交並沒有甚麼不好，這是國力上升的必然現象，中國本想繼續低調，只是實力已經不允許。尤其面對當今亂世，一味韜光養晦顯然不合時宜，做戰狼總好過做綿羊，該亮劍就亮劍，該出手就出手，這才是一個大國應有的擔當。美西方喜歡也好，不喜歡也罷，都必須接受現實，中國已經不是過去的中國，美西方予取予攜的時代一去不復返了。