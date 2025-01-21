美國國務卿魯比奧是個清醒之人，他上任前公開表示，假如依目前情況發展，大抵不到10年，美國人生活上的重要事物，幾乎都要取決於中國，例如服用甚麼血壓藥，以至看甚麼電影。

正因為魯比奧夠清醒，才不願意完全把話挑明，其實何須再待10年，哪怕是現在，美國最核心的軍工產業若然失去中國支持，早已行不通。美國《新聞周刊》引述專家的意見指出，國防工業的關鍵材料共有12種，分別是鋁、鎵、鍺、鈦、鎢、石墨、稀土元素、鈹、鈷、鋰、錳和鉑。上述依次的頭7種，最重要的供應鏈都是掌握在中國手中，假如中方切斷供應，美國的軍工生產會大受影響。

美國最引以為傲的F35隱形戰機，據說目前近乎停產。因為早前中國小試牛刀，管制了鎵和鍺對美國的出口，這兩種都是生產F35戰機的關鍵材料。如今這款戰機積壓了超過3,000架的訂單，要是中國不肯解禁，真不知何日方能恢復正常生產。

然而，魯比奧要擔心也擔心不來，美國想擺脫對華的依賴，就能擺脫得到嗎？同樣道理，中國要完全放棄跟美國的交流，也是不可能的事。正如中國國家主席習近平所說，太平洋足夠大，可以容得下中美兩個大國。美國其實不必提防中國，中國根本無意取代美國，更沒想過要征服美國。情形就等於蜀和吳兩個國家，完全可以同時容下諸葛亮和周瑜二人，只是周瑜氣量太小，也太沒自信，才將自己逼入了絕路。美國可繼續生產F35戰機，材料由中國供應；中國也可繼續研發高端晶片，部分技術由美國提供。天下本來無事，一切的事情，都是因庸人自生煩惱而起。