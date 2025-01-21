美國總統特朗普愛恨分明、有仇必報的性格人盡皆知，近日他更在網絡平台貼出「黑名單」，直接點名前國安顧問博爾頓、美國前駐聯合國大使黑莉、前副總統彭斯，以及前副總統切尼和他的女兒伊莉沙白，是不必向他推薦的人選。

他還特別提及多位共和黨人，包括麻省前州長羅姆尼、眾議院前議長瑞安及參謀長聯席會議前主席米利。特氏聲稱這些人罹患「特朗普狂熱症候群」，絕不是他在新政府中會考慮的人選。

然而就在特朗普就職的前夕，賴清德卻大張旗鼓接見美國前副總統彭斯，這到底是甚麼樣的騷操作？特朗普曾用「桌上的筆尖」形容台灣，甚至在接受訪問時直接嗆台灣很有錢，要跟台灣索取保護費！面對這樣一個美國領導人，賴清德不是召集相關團隊研擬對策，而是特別敲鑼打鼓邀請特朗普的敵人訪台，還給予最高規格的接待，這難道是在向特朗普叫板：「我就是要和你對着幹」嗎？

綜觀特朗普的「黑名單」，幾乎都是民進黨宣稱交好的人士，這其中透露的不祥訊息，實在不言而喻。當全世界對這個「關稅人」上台忐忑不安時，賴清德卻顯得毫不在意，彷彿完全沒把特朗普看在眼裏，這到底是在演哪一齣戲？

賴清德本人或許缺乏國際觀，但他的團隊難道沒人知道事情的嚴重性嗎？就這麼放任他去得罪最不該得罪的人？是林佳龍、吳釗燮等人真的搞不清楚狀況？還是他們刻意為之，目的就在破壞賴清德與美國的關係，讓他內憂外患、腹背受敵？賴清德若還想要繼續執政，應該要趕快釐清身邊的到底是朋友還是敵人？若還是持續這樣胡搞蠻幹下去，他個人政治生命終結不打緊，台灣若跟着一起受害，就真的是萬死莫贖了。