港府出現千億元財赤，社會上要求節流的聲音日增。最近多個政府部門也顯得很積極，紛紛在一些基層項目下工夫，例如長者的2元交通津貼和打擊濫用公屋，皆成為節流突破口。但算細帳後，不難發現這些做法只是門面工夫，實際效果很低。

隨着巴士、港鐵連年加價，以及60歲以上港人愈來愈多，政府在長者2元交通津貼方面的開支的確持續增加。不過，當局上個財政年度向各公共交通營辦商發還近40億元，佔政府每年經常性開支的比例，只是由5年前的0.2%微增至上年度0.7%，增幅雖然大，但整體的佔比仍然不算高。

當局日後將2元交通津貼「減甜」，因受影響市民太多，一旦落實肯定惹來頗大反彈，故一直未見當局有方案出台。到底政府會怎麼做，近來坊間放風的消息不少，卻無人確認，可見當局壓力不小。無論如何，即使政府最終為計劃「減甜」，也只是令開支少0.1至0.2個百分點，象徵性意義大於實際。

至於打擊濫用公屋，港府最近設立「舉報濫用公屋獎」，又計劃將濫用公屋行為刑事化。資助房屋小組委員會日前更算了一筆帳，說現時興建一個公屋單位要100萬元，港府由2022年下半年至今收回了7,000個公屋單位，相當於節省逾70億元的建屋成本。這個算法未免有點取巧。目前公屋輪候冊上仍有逾20萬宗申請，政府收回被濫用的公屋後，立刻有其他人頂上，不代表可以少建點公屋，與當局開支可節省70億元是兩回事。

明眼人不難看出，目前政府有節流壓力，故各部門扭盡六壬節流，但暫時能夠出手的政策都是以基層為對象，效果聊勝於無。當局要盡快實現財政平衡，最後還是要有勇氣向某些利益集團開刀。