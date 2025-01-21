新一份《財政預算案》2月26日公布，財金官員在諮詢期間公布最新估算，全年財政赤字會低於一千億元。然而，財赤輕微下調，實際是計及發債所得後的結果。在政府錄得近千億元財赤的同時，香港每年仍要耗逾10億元在處理俗稱假難民的濫用免遣返聲請者滯港的事務上，大量公帑猶如倒進黑洞。

政府數據顯示，當局2024至25年度用於審核聲請和處理有關/上訴/呈請的預算開支達3.64億元、遣返聲請不獲確立者要耗5,900萬元、公費法律支援亦涉1.44億元，加上人道援助共5.83億元，總計每年度的相關開支高達11.5億元。過去12個年度內，本港為滯港免遣返聲請人耗費的開支更逾百億元。

現時仍有逾1.5萬名涉濫用免遣返聲請的假難民留港，去年截至11月底，入境處接獲2,646宗免遣返聲請，當中有790名非法入境者提出聲請。這些假難民濫用司法程序「賴死不走」，目的只為在港搵快錢，到處為非作歹和打黑工。翻查數字，牽涉持「行街紙」人士的罪案每年也有，幾年加起來有3,000多宗，涉及罪行包括打劫、販毒、傷人及毆鬥等，名副其實是「治安毒瘤」。

政府每年燒數億元公帑養假難民，不少市民大呼用得「冤枉」。有關的所需成本更每年上升，由2019至20年度9.64億元，增至2024至25年度預算開支11.5億元，增幅近20%，是真正的「無底深潭」。本人於日前的立法會保安事務委員會要求繼續跟進問題，促請特區政府尋求解決方案杜絕假難民。

事實上，政府也推出不少應對措施。本港2022年更新遣送政策，入境處可在聲請人的司法覆核個案被高等法院原訟法庭拒絕後，執行相關遣送行動，以提高遣送效率。入境處亦實施新的預報系統，要求航空公司向入境處提供旅客資料，以阻截包括假難民在內的不受歡迎人士。執法部門亦與內地機關合作，打擊非華裔人士經內地偷渡來港，並持續採取大規模遣返行動。

惟不少聲請者被拒後便申請司法覆核，敗訴後又再提出上訴，再失敗還可訴諸終審法院，截至去年積壓的司法覆核個案已有7,000多宗。司法機構每年大約可處理1,000多宗司法覆核申請，與提出司法覆核數字相若，即使申請數字不上升，積壓個案仍未有減少，這正是假難民可「賴死不走」的主因。

假難民禍害深遠，牽涉的費用開支巨大，政府須檢視相關問題。首先，司法機構須增加人手加快並精簡處理積壓的司法覆核個案；源頭堵截方面，要繼續與內地執法部門合作堵截非法入境者；執法部門亦應加強執法，並研究加重聘用黑工的罰則等，斷絕假難民來港誘因；律政司也應加緊研究如何杜絕他們濫用免遣返聲請及司法制度。假難民問題猶如財赤黑洞，遺禍無窮，必須杜絕！