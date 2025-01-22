正論：港人脫險未獲釋　積極干預是共識

一石激起千重浪。內地藝人王星從泰緬詐騙園區獲救，揭發愈來愈多同類受害事件，當中有逾十名港人身陷園區，生死未卜。日前總算傳來好消息，再有多一名港人脫離園區，目前身處泰國，惟泰國政府仍將該名港人扣查，甚至需繳付逾期居留罰款，可能一個月後始有望返港。家屬對此晴天霹靂，外界要求港府更積極干預之聲不絕於耳。

一直協助被騙港人家屬的前區議員余德寶表示，該名港人家屬沒有支付贖金，但一直有透過當地一些民間組織向警局求助及了解，也同時聯絡特區政府求助。近期泰國政府施壓，向緬甸軍區「要人」，據悉緬方有一份放人名單，該港人位列名單上。該港人已跟家屬簡短通話報平安，現時被泰國扣查，需在當地拘留一星期，其後再移送曼谷拘留中心，可能要拘留兩星期，倘一切順利，會被安排送到曼谷機場並乘坐飛機返港，整個流程耗時約一個月。

新春將至，家屬心急如焚不難理解，而泰國當局需時釐清事實亦屬正常程序，當日王星也不是第一時間就能歸國，要待泰國政府完成調查，證明為人口販賣受害者始獲放行，惟整個程序在幾日間完成，非常快速。比較之下，該名港人可能要一個月後始能返港，曠日持久，顯得並不合理。

很明顯，王星獲得全中國社會上下關注，中央政府迅速介入，泰國必須「畀面」盡快放人。但港府一向懶懶閒，直到輿論施壓，早前才施施然派員前赴泰國商討事件，反應不僅慢半拍，亦顯示港府毫無「牙力」。直到余德寶昨晨受訪講述事件，保安局踢一踢終於動一動，高官表示已再派員前赴泰國協調，冀該名港人能盡快獲安排回港，又強調家屬沒有支付贖金。外界一直質疑，之所以有零星港人獲釋，全因家屬向詐騙集團支付贖金，而非特區政府功勞。高官一再強調，不過是明示暗示政府有出力罷了。

不管如何，港府對港人被困詐騙園區一直沒有積極營救，現在才亡羊補牢，已是普遍市民觀感。早在王星事件發生前，本報已有報道余德寶接獲多名受害家屬求助，也有公開促請港府營救，惟當局一直表現消極，家屬對此也有微言。要不是王星事件鬧大，中央政府積極斡旋，連帶港府也受壓，肯定至今不會有所作為。最令人側目的是，有建制派議員大講風涼話，批評有人積極協助受害家屬，無非有意參選今年的立法會選舉。甚至高官指摘有人未知當局全盤部署，便將受害人獲釋過程公開「未必是好事」。人們眼睛雪亮，如果現役議員願意協助，如果港府一直有積極作為，家屬還需倚靠一個過氣政客奔走嗎？難道遇事不發聲、一切以政府面子為重，才是最適當做法？

誠然，對付這些跨國詐騙集團，港府獨力難支，必須由國家介入加強打擊。但更積極向泰緬施壓，主動要求內地協助，也是港府應盡的責任。一味將提出問題的人噤聲，連痛了也不能喊半句，只是粉飾太平、自欺欺人而已。