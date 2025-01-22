娛圈單打：又話抵制老人台　個個爭論唔發呆

口裏說不，身體卻很誠實。《萬千星輝頒獎典禮2024》賽果塵埃落定，引起嘅爭議不絕於耳。最蔚為奇觀者，乃係一眾口說要抵制TVB嘅網民，竟然興高采烈大談賽果不公，有關話題充斥「脆」（Threads）及「臉書」，簡直係名副其實嘅TVBuddy！

所以話啫，同一班網民平時做「百彈齋主」，日日夜夜都話唔睇老人台，結果一個頒獎禮就見真章，個個爭住化身評論員指指點點，印證TVB地位無可取替！

好啦，講番是次頒獎禮，視帝視后由張振朗及龔嘉欣奪得，搞到人人都話造馬！當中最多人替佢不值者，就係楊茜堯淪為「用完即棄」嘅Condom！TVB以「阿怡」事隔多年回巢拍劇為噱頭，《黑色月光》贏盡話題，收視亦算有所交代，殊不知視后寶座旁落，情況如同數年前嘅鍾嘉欣，重返娘家拍《星空下的仁醫》卻失落視后，大家一樣咁慘情！Linda更因為心灰意冷，寧願過檔HOY TV做節目。阿怡會否步Linda後塵，觀眾心中有數。

至於張振朗，雖然網民覺得佢未夠資格攞視帝，但本欄就覺得，與其又係陳豪或黎耀祥，不如畀個未攞過嘅開齋！畢竟有視帝頭銜加持，劇集海外叫座力都會大啲！張振朗以模仿張智霖響朵，入行已有十多年，表現屢屢獲讚，只係今次攞獎一刻扮有驚喜，低頭良久都谷唔出眼淚，似乎「哭技」仲係差啲，哈。

都係嗰句，每個頒獎禮，例牌有人歡喜有人愁，除咗去年佘詩曼再次封后眾望所歸，其餘鑊鑊都有人話造馬。何況有獎冇獎都要搵食，收拾心情繼續努力罷啦！