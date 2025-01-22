曾經的南韓總統尹錫悅與南韓國會，以及政治反對派打了一個多月的「法律拉鋸戰」後，終於被正式逮捕。罪因是他急於要在議會和社會上解決「對手」，排除他施政上的阻力而濫用總統權力，宣布並調兵實施「緊急戒嚴」，犯下了「內亂罪」等。

尹錫悅是檢察官出身，在司法界馳騁多年，幹掉許多政治公共人物。但他不懂政治，昧於形勢，我行我素，結果反被政治幹掉，之後他還想拿「法律武器」頑抗，自是枉費心機；他忘記了世界上的任何司法、法律都是政法，歸根究柢都是政治托底和領先，當尹錫悅在政治上被打倒、失去權力後，玩法律根本救不了他。

其實尹錫悅最初接觸到司法和法律，是在他和「政治相遇」之時，讓他隨心所欲地猶如小孩子玩泥沙地玩了一把。1980年，南韓的全斗煥將軍發動政變，當時在首爾國立大學攻讀法學本科的尹錫悅，在大學校園的「模擬審判」中扮法官，判處全斗煥死刑，自我感覺法律威力無敵。當他知道全斗煥的槍桿子加政治才是真主宰後，尹錫悅「逃到江陵一個親戚家裏，躲了3個月」，這些日子不知尹錫悅對他模擬法官「天下無敵、威風八面」有沒有反省，知不知道法律和司法的局限性和有時會不堪一擊。然而，南韓後來民主化了，全斗煥之類「再不可能當總統」了。1991年，尹錫悅第9次參加律考，通過考試，此後當上檢察官。

在檢察官舞台上，尹錫悅表現突出。1999年他以涉嫌賄賂罪起訴警察廳情報局局長朴熙元；2004年政壇候選人安熙正，因接受競選捐款而判監一年，尹錫悅是這單案件調查小組的「活躍成員」；2008年，尹錫悅參與調查前總統李明博操縱股價案；2011年，尹錫悅主導釜山儲蓄銀行案，拘留起訴李明博的胞兄；2016年，尹錫悅參與調查前總統朴槿惠案件……剃人頭者頭也被人剃，這不僅是青瓦台的魔咒，也是政法界的魔咒。