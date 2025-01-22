伊朗總統佩澤希齊揚近日訪問俄羅斯，與俄國總統普京簽署為期20年的全面戰略夥伴關係條約。這份協議雙方早已籌備多時，內容涵蓋國防、能源和貿易等方方面面的領域，表面上標誌着兩國關係進入了全新階段。但從另一個角度來看，亦揭示伊朗與俄羅斯的關係能否走得更深入，恐怕尚有疑問。

自從俄烏戰爭爆發後，同樣面臨西方制裁的俄羅斯和伊朗就抱團取暖，加強各個領域的合作。例如雙方貿易正逐漸減少美元結算份額，採用本幣進行直接結算，以降低歐美打壓兩國的影響。2023年伊朗加入上海合作組織，莫斯科政府在其中亦發揮了關鍵作用，被認為是主要的推手。

不過俄伊兩國這次簽署的，並不同於早前俄朝簽署的合作條約，內容甚至相當克制，只是將合作重點放在經濟、能源領域，而沒有將雙方緊密綑綁在一起。條約規定若一方遭受侵略，另一方就不應向侵略者提供幫助，說明俄伊不是軍事結盟，雙方在中東複雜的地緣環境下皆給自己留下一條退路。

俄羅斯過去幾年與以色列的關係尚算不錯，與沙特、阿聯酋等產油國則是「OPEC+」的重要夥伴，一起協力操控國際石油產量。對莫斯科來說，若一面倒與伊朗結盟，必將損害與以色列、阿拉伯國家的關係，這不符合俄國的中東政策。所以儘管俄伊兩國在敍利亞問題上有過軍事合作，但普京顯然不願在中東問題上與伊朗深度綑綁。

至於伊朗，它近年與西方關係惡化，被迫要靠近俄羅斯。但伊朗當前的最大問題是如何解除國際制裁以發展經濟，這意味伊朗離不開西方。從德黑蘭政府謹慎和俄國簽署合作條約的姿態來看，伊朗也不願綁定俄國而徹底斷絕與歐美對話的可能性。