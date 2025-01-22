新任美國總統特朗普正式就職後首項最備受關注的政策或決定，竟然不是俄烏戰事、以巴停火等國際大事，也不是美加貿易戰或打擊非法移民等經濟民生議題，而是中國影片分享平台TikTok的「不賣就禁」爭議。

TikTok早前輸掉了上訴官司，在拜登政府見死不救下，一度在禁令死線前半個小時全面暫停美國業務，大批「TikTok難民」被迫轉換平台及紛紛在網上抗議。但在特氏正式上台前夕，TikTok突然又「死而復生」，重新開通，牽動數以億計國內外網民的情緒。事件再次反映網絡世界的影響力與日俱增，任何老政客都要與時俱進，不能忽視。有人更視之為新政府向中方示好的一個象徵。

除了拯救TikTok，特朗普在上任前夕與中國國家主席習近平通了電話，並形容雙方談得「很好」。在對華進口貨品加徵關稅方面，特氏僅提議額外徵收10%，而非之前提過的50%、60%甚至100%，亦低於向兩大鄰國加拿大和墨西哥加徵的25%。種種迹象都令不少人相信，特氏在競選時不斷針對中國僅為選舉語言，此舉刺激內地與多個亞洲區內股市做好，多家之前擔心被美國封殺的中國公司股價反彈。

但正如日前分析，特朗普暫不對華開戰，可能只是其「新門羅主義」與實用主義的體現。在「美國優先」的思維下希望先安內，後攘外，在國內站穩陣腳，以至重奪在整個美洲的霸主地位後，再慢慢構思、部署對中國的下一步行動。此外，眾所周知特氏本人是TikTok的受益者，在競選期間協助他吸納了更多年輕人和亞裔、拉丁美裔支持者，並有助抗衡過去曾封殺他的左傾主流網上平台，最好更是收歸其親信馬斯克的旗下。特氏很可能只是看重TikTok的利用價值，與它是否來自中國無關。