娛圈單打：徐娘半老堅識食　母子戀真正好極

人逢喜事精神爽！六十有二嘅荷里活女星狄美摩亞，唔止首度榮膺金球影后，迎來事業上遲來的春天，最近甚至傳出新戀情，喜上加喜。男主角係41歲嘅「第二代蜘蛛俠」安德魯加菲，去年先至被爆跟同齡「哲學家」女友Dr. Kate Tomas玩完，近日就傳出佢搭上狄美摩亞。嗚呀，唔通識得玩，梗係母子戀最好玩？

二人年齡相差21歲，但無阻「母子交流」。美媒言之鑿鑿指出，金球獎當晚，二人已被目睹舉止親密，安德魯低頭跟狄美耳語，期間互相深情凝望，狄美仲一直拖實男方手仔，因而傳出熱戀。有指已發展至同居階段，真係見少一陣都唔得！

嗱，狄美玩母子戀早有前科，第三任影星老公艾斯頓古查，比狄美小16歲，二人結婚8年，最終因為男方偷食而離婚。唔知係咪食過翻尋味，深感母子戀最好玩，於是再下一城，挑戰正當盛年嘅安德魯加菲？

講真，呢位「第二代蜘蛛俠」星途平平。《蜘蛛俠》拍咗三代，第一代杜比麥佳亞憑此角一炮而紅，至今仍是最經典蜘蛛俠；第三代湯賀蘭（Tom Holland）亦唔弱，獲讚演活少年感，帶來新意。唯獨只有安德魯最乏善可陳，捧極唔起。

正所謂，徐娘半老，老藕驅風。若然真係泊埋狄美呢個大碼頭，係咪飲得杯落呢？起碼知名度十級跳升，又可以出吓風頭。至於關係能否長久，相信兩位當事人並不在乎，最緊要一齊嗰陣Happy啫。網民對呢對母子戀十分受落，認為狄美經歷過上一段失敗婚姻，值得擁有更好。喂，有個精壯男友夜夜談情，梗然好到極啦！