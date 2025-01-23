特朗普上任後首發的行政命令，包括取消電動車的補貼，取消海上鑽油的禁令，鼓勵全國大力開發化石能源，主要是頁岩油氣的投資與生產。與此同時，沒有放寬對俄羅斯石油天然氣的市場售價限制與禁運制裁。

很明顯，特朗普是用政策報答支持他連任的金主（美國的石油利益集團），以美國這樣龐大的市場來抑制電動車的發展（缺補貼便難以與汽車競爭來成長），維護石油天然氣的市場。且美國與歐盟正全力禁止進口俄羅斯石油天然氣，美國的油氣企業當會有一輪繼續擴展的機會。

尤其是美國用政治打擊俄羅斯油氣的出口，是用非市場手段從國際市場驅逐俄羅斯，使美國可獨佔歐盟等友好國家的市場，這是自從美國廣用頁岩油技術擴大國內生產，由進口國變為出口國的一大轉變。因此，國際油價會升還是跌呢？特朗普揚言要抑制通脹，油價似會走跌？

由於沙特阿拉伯與俄羅斯的合作，用OPEC+組織形式操縱國際油價，2011至2014年油價升逾每桶100美元。2014年，美國開始從烏克蘭攻擊俄羅斯，政治因素壓低油價，腰斬至60美元水平。但是卻招來沙特與俄羅斯合謀用壓低油價，來打擊美國頁岩油的生產與投資，兩國用本國極低的生產成本（沙特10美元，俄羅斯15美元，加上運輸成本也不足30美元），以攻擊美國高成本（60美元以上）的頁岩油。

結果，美國的對策是保頁岩油生產與投資，而放棄對俄油氣出口的禁絕，反而從印度購入低價的俄石油。2022年烏克蘭開戰，美國與歐盟表面上要打擊俄的能源出口，把俄石油在國際市場的售價限制在60美元水平，可卻明顯是保美國的頁岩油，寧願讓俄國用油氣收入來支付戰爭，且有餘力擴展經濟。拜登政府是經濟利益高於政治鬥爭，特朗普政府又怎會不同？

憑仗政府的保護，美國的油氣工業可保盈利，也可用政治脅迫來擴大對歐盟及以外的國際市場之控制；但不敢把油價漲至100美元以上，一來會引起國內通脹；二來招引沙特與俄羅斯的劇烈競爭。國際油價自當在70美元上下，讓美國頁岩油出口有利可圖。

可是此舉犧牲了美國的清潔能源和新能源汽車的發展。美國會更形落後，歐日韓的汽車多會跟隨中國。美國市場反變成落後的高碳孤島，等待下一屆總統選舉來翻盤，但屆時會為時已晚，大勢已失了。