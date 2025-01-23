繼特朗普政府的國防部長海格塞斯和白宮國安顧問沃爾茲在參議院表態，中國是美國最大威脅之後，特朗普政府的國務卿魯比奧和中央情報局局長拉特克利夫，也在參議院異口同聲表示，中國是美國最大威脅。

特朗普這「四大金剛」，在總統先生帶領下拉開了要與中國戰鬥到底的姿態，讓人半點看不出特朗普要對中國「刀槍入庫，馬放南山」。新任國務卿魯比奧說，如果美國繼續走現在的路，不到10年，幾乎生活中對美國來說重要的事物都將取決於中國，例如服用甚麼血壓藥、看甚麼電影，一切都要依賴中國，這是一個不可接受的結果。魯比奧還「預告」，2030年前印太地區將出現「災難性軍事前景」，聲稱美國必須透過豪豬戰略（用小型但高效武器抗敵）幫助台灣。

魯比奧的想像力、細節感十分豐富和具體化，把中國對美國的威脅和服用甚麼血壓藥，看甚麼電影聯繫在一起，既驚恐又憎華，還對美國人民挑撥離間，煽動恐慌。不過魯比奧如此這般，並非僅僅是個人水平不濟，而是有「深層原因」，正如拜登總統在告別演說所言，美國人被排山倒海的假資訊淹沒，導致權力濫用，新聞自由正在崩潰。

眾所周知，這些年美國各方用假資訊，無所不用其極造謠生事，抹黑中國，製造中國威脅美國的大謊言。從特朗普政府到拜登政府，再到特朗普政府，從國會、媒體、「深層政府」都對「中國威脅論」落足工夫，為打壓中國製造「政策理由」，魯比奧的想像力、細節感可謂其來有自。至於用甚麼「豪豬戰略」，可助台灣抗拒大陸武統，那就不是想像力。

魯比奧能不知在中國的軍事先進、武力強大、意志堅定面前，美國的「軍事強大」尚不能「救台」，讓豪豬戰略保台豈能有效？魯比奧糊弄起台灣來，真是眼睛都不眨！而那個新任中情局局長說，中國要在經濟、技術和軍事上統治世界，他要加強對中國新技術活動的情報收集，反擊中國。哈哈！CIA到底是幹活兒單位，局長要辦實事也。