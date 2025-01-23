這些年美國政客言必稱中國，幾乎任何場合、任何事情都要扯上中國，不是唱衰抹黑，就是攻擊謾罵。特朗普過去也是如此，動不動就拿中國說事，威脅恐嚇無所不用其極，但最近似乎改變了作風，就職演說中僅在提到巴拿馬運河時出現一次「中國」，出乎意料之外，反而令人有點不習慣。

原因何在？其實也不難理解，今天的中國已不是8年前的中國，侵侵知道過去那一套已經不管用，所以不得不改變策略。更何況，他本是一名生意人，最看重的是實實在在的眼前利益，而不是虛無縹緲的意識形態，和中國談大生意才有成就感，也才能彰顯其大國領袖的身份；而要談大生意，就必須先搞好關係。

明乎此，就知道為何特朗普當選後頻頻對華伸出橄欖枝，破天荒邀請中國領導人出席其就職典禮、主動致電中國領導人商談合作、希望上任百日內訪問中國等等，可謂誠意滿滿。相反，他對美國的傳統盟友一點也不客氣。日本首相石破茂急於獻投名狀，尋求特朗普上任前與其會面，結果遭無情拒絕，吃了一個大檸檬。最有趣的是，特朗普明確宣布2月1日起對加拿大和墨西哥產品徵收關稅，可見他對盟友下手更快更狠。

這也難怪，特朗普最瞧不起那些軟骨頭，美國的盟友們大多是奴顏婢膝，唯唯諾諾，從來不敢說不，侵侵根本不會將他們放在眼裏。尤其像加拿大、日本、南韓這些國家，說的好聽叫盟友，其實就是附庸，只能乖乖聽從指揮，任憑擺布。甚至歐盟也已被美國控制，逐漸失去自我。

放眼世界，敢於對美國說不的國家並不多，俄羅斯和北韓無疑是最硬氣的國家，但畢竟綜合實力不行，無法跟美國全面抗衡。數來數去，只有中國才具備這種實力。按照美國政客的說法，中國是唯一有實力對美國塑造的全球體系構成嚴重挑戰的國家，因此被列為本世紀美國最大的「地緣政治考驗」。這也正是特朗普對中國另眼相看的主要原因，一向狂妄自大的他，在現實面前也不得不收斂幾分傲氣。

所以說，在這個弱肉強食的叢林世界，外交全憑實力，落後只能捱打，軟弱只能被瞧不起。特朗普認為中國和美國聯手可以解決世界上所有問題，說明中國已有足夠分量與美國平起平坐，咱們中國人還有甚麼理由妄自菲薄？