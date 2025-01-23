就職典禮上，特朗普提起中國起碼一次，就是他矢言要奪回巴拿馬運河，皆因運河由美國協助興建，現在卻由中國控制。類似說詞早在他就職前就已說過，當時被巴拿馬總統嚴詞駁斥，指運河「絕對沒有中國的干預」；日前再次表明，運河屬於巴拿馬，亦會永久保持中立。

與此同時，國家副主席韓正亦有出席就職禮，相對過去只派駐當地使節出席，今次規格非常高，原因是特朗普曾向國家主席習近平發出邀請，最終由韓正代表出席，既合乎禮儀，亦畀足面子。另外，特朗普在上任前急不及待跟習主席通電話，擺出友好姿態，但就職禮卻又拿巴拿馬運河針對中國，究竟他是想改善跟中國的關係，還是想跟中國開火？

中國是美國最大競爭對手，特朗普在首任總統任期期間，發起對華貿易戰，亦足見他對中國不懷好意。但此一時、彼一時，今時今日的中國，已非8年前的中國，國力翻了不止一番，特朗普當然心知肚明。他的如意算盤是，攘外必先安內，先緩和跟中國的關係，遂其擴張領土的野心，同時清算國內政敵，待其勢力更大，屆時就會跟中國火力全開。

特朗普是生意人，最着重實際利益，言必稱美國優先。而生意談判的其中一個手段，就是當知道對手跟自己旗鼓相當，硬攻未是時候，便先來軟攻，大放迷煙，然後開出叫價，等對手落地還錢，務求獲取最佳回報。

跟中國周旋也是這一套，現在先擺出友善態度，力捧中方，然後便是討價還價，若不合心意便露出兇相。特朗普明言廢除拜登不開採石油和天然氣的禁令，大力鼓勵企業「鑽（油）吧鑽（油）吧」。能源過剩必然要對外銷售，其中一個銷售對象必然就是中國。