近年不少香港的網絡時評人移居英國，這批人總想證明自己抉擇正確，故特別喜歡挖掘香港的負面消息，其中最常見的批評，便是說2019年之後，本地商業樓宇價格大跌，由此可見，香港今非昔比，一天比一天沉淪云云。

然而，很多移英KOL只看到香港社會的沙粒，卻未必見到英國社會的柱樑。早前一位香港富豪屬下的公司，售出一幢在倫敦核心地段的商業樓宇，作價1.62億英鎊，但翻查成交紀錄，該公司是在2017年購入上述物業，當時作價1.75億英鎊，至今相隔近8年，帳面虧損1,300萬英鎊，折合港幣一億多元。如果計及近年英鎊匯價大跌的因素，這筆交易恐怕是賠慘了。

2017年，本地一家地產公司將中環中心約七成業權售出，時至今日，不少當年買入的投資者都蒙受損失。很多評論者都喜歡以此說事，用以證明香港的地產市道是如何不濟。不必諱言，近年本地物業市場確實欠佳，香港固然有不少問題存在，亟待解決，但綜觀全球，外國月亮也不見得特別圓。假如有外國投資者，2017年在香港和倫敦的核心區域，同時買入甲級商業樓宇作投資，如今8年過後，計及匯率及樓價因素，真難說投資在哪一個城市，所錄得的損失更大。

由2020年起，世界經歷了連續3年的新冠疫情，很多商業運作模式已然改變，辦公大樓的需求量大減，不少機構都鼓勵員工在家工作，不一定要按時按刻上班。因此，商業樓宇的售價和租金下調，是全世界的普遍現象，不獨香港如此。上文提及的香港富豪，剛以1.62億英鎊成功出售商業大樓，現在仍再接再厲，兜售在倫敦的其他物業，儼然是一副「賣得快好世界」的樣子。