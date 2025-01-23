港大近月有超過60名學生墮入詐騙陷阱，合共損失逾6,000萬元。據悉被騙的主要是內地生。而城大去年也有逾30名學生受騙，涉款約1,500萬元。這些新聞近來不絕於耳，反映內地生在香港墮入騙局的情況有惡化迹象，值得當局高度重視。

令人感慨的是，多年來騙徒招數不多，來來去去都是假冒內地官員、「猜猜我是誰」。站在受騙學生的角度來看，這些騙徒只需說受害人犯了甚麼法律，就很輕易恐嚇到他們開設銀行戶口，然後大筆轉帳。內地生的防騙意識有必要強化。

另一個角度而言，這麼多有錢的內地生成為騙徒目標，亦間接印證來港升學的內地生不少都是身家豐厚。他們的父母之所以讓子女赴港讀書，部分是為下一步資金或舉家移民來港做準備。港府近年推出措施搶人才、搶資金，包括俗稱投資移民的資本投資者入境計劃，其門檻一降再降，目的就是要吸引這批家庭來港。如今這些「財神爺」被電騙分子盯上殺雞取卵，肯定會影響他們對香港的印象。

曾幾何時，香港被稱為購物天堂，購物有正貨保證。但隨着個人遊普及後旅客增多，早幾年「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法也愈來愈多。少數奸商賺快錢的劣迹斑斑，通過微博、小紅書等社交媒體傳遍內地，到今天仍然沒有明顯改善，以致內地民眾對香港觀感欠佳，在某程度上加速了香港零售業沒落。反觀疫情後，內地在消費保障和營商環境方面進步神速，罕有聽聞港客購物被劏，促使港人北上購物蔚然成風。港府一定要吸取失去購物天堂美譽的教訓，加強防騙教育和打擊騙徒，以保障內地生。否則香港一旦成為詐騙天堂，將會削弱香港成為內地資金出海的首選平台地位。