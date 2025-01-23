剛重返白宮的美國總統特朗普於上任第二天表示，由於鴉片類藥物芬太尼仍從中國經墨西哥及加拿大進入美國，其政府正討論下月1日起對中國貨加徵10%關稅。若然，那真是「溫柔」得令人喜出望外，皆因侵侵在競選時曾稱，一旦再次執政，將向中國進口貨徵收關稅，稅率可能超過60%。可見講嘢飄忽係侵侵常態。

其實，觀乎侵侵的就職演說，不脫其好勝要威呈強的本色。「特朗普2.0」所強調的，不僅是經濟保護主義，還有孤立主義，一開局已急不及待簽署大批行政命令，包括退出《巴黎氣候協定》和退出世衞組織。此外，就是強烈的擴張主義色彩，特朗普重提並威脅要武力「收回」巴拿馬運河，說是中國在操縱令美國船隻支付過高費用，巴拿馬總統直斥其胡說八道，強調絕對冇中國的干涉。之前侵侵又狂言指加拿大是美國第51州、要求丹麥將格陵蘭交給美國等，就職日又要把「墨西哥灣」改名「美利堅灣」。

此外，特朗普特別提到會把阿拉斯加的德納理山，改回原名麥金萊山。這座山原本以美國第25任總統麥金萊命名，其後，州政府決定以當地原住民族德納理為名，變成德納理山。侵侵在演詞中解釋，改名係因麥金萊曾經以關稅令美國富強，作為一個商人，佢捐出巨資支持政府發展，包括興建巴拿馬運河。而且，麥金萊任內領導美國戰敗西班牙，提高關稅，保護美國工業。

看來，侵侵以佢為偶像。不過，麥金萊在任期尾聲，於1901年被無政府主義者行刺身亡，當年才58歲，兇手指佢過分集大權於一身。有論者指侵侵應引以為戒，老朽亦相信「天狂必有雨，人狂必有禍」。做人有權有勢，還是要知所收斂。