特朗普作為美國總統的特殊性，是他傾向個人斂財，且沒有任何避嫌的意識，典型的例子是他在上任前3日，發行以他命名的區塊鏈幣。發行10億個，其中2億個公開發行，特朗普控制的兩間公司擁有餘下的8億個。一發行市場交易價急升，以市場價計算，特朗普幣便達幾十億美元。

特朗普借他出任總統的政治效應，便一夕之間無本生財億萬美元計，此中全無避嫌的考慮。更令人驚奇的是，總統夫人也發行她個人名義的區塊鏈幣。夫婦兩人一起借公職趁機斂財。若特朗普幣價格繼續升漲，他大有可能成為世界巨富，與馬斯克競爭世界首富之位。

特氏成為首位政府元首可以「合法」斂財至這樣規模，是前無古人，東西方都沒有，創造出虛擬金融世界的「經濟奇迹」。這樣的發展，特朗普個人便可集中巨大流動財富，套現後規模大至可左右國際金融與經濟，與馬斯克甚至可以G2形式（但是他們二人不是中美兩國）主導世界。

特朗普幣的成功，肯定會引發美國政府以虛擬貨幣來解決沉重國債的試驗，其他國家的政要也會倣效。市場供應大增，必然帶來眾多風險。但特朗普幣以美國總統控制的國力支撐，也有首發優勢，只會水漲船高，吸引更多的財團、政要參與支持，大有可能在特朗普任期內成為最有價值的虛擬貨幣。

特朗普幣靠的是他擔任總統帶來的國內外政治信任，用作為賭博投機，本身全無實質價值，純由市場交換本身製造虛假價值，故波動性巨大，也如金融易讓資本壟斷和操縱。特朗普幣或許便會掀起大規模的虛擬貨幣投機浪潮，進一步扭曲美國金融與國際金融機制，製造更大的泡沫。

特朗普幣的政治特點，是任何人、企業和外國政府可透過對其投資，使特朗普得益，且沒有追溯資金來源的可能。這便成為公開的行賄，轉移利益的管道。特朗普的美國優先便是政治集權於總統特朗普，他沒有道德原則，可以隨意弄權、濫權。故此特朗普幣近似替代美元，把經濟財富與衍生的權力也集中於他個人。他似乎想帶領全球的巨富，一起統治世界，成為羅馬由共和國轉為帝國的凱撒。他更勝凱撒，不用殺戮，只用民粹主義（容易轉為納粹主義）和虛擬貨幣，不費吹灰之力，成就曠世大業。美國的「民主」體制會造就這樣的本質轉變嗎？