美國總統特朗普放風，要在100天內訪問中國和結束俄烏戰爭。相對而言，前者容易，後者很難！此因這些年中美關係的變化和博弈，已使兩國元首通話、見面變得不那麼難。過去這種通話、見面乃大件事，非要有重大原因和背景因素不可，有的可「載入史冊」。現在不同，元首通話、見面甚至互訪頗為頻繁，沖淡了其中的「含金量」，尤其是特朗普這類愛玩政治、玩外交、出風頭的人更是樂此不疲，因此他跑到中國訪問，不一定說明甚麼，更不代表他會和中國「好」。曾記否，他首任總統時帶着全家訪問中國，和中國領導人相見甚歡，其樂融融！但一返國就翻臉，揮舞大棒，發起對華貿易戰、科技戰，瘋狂迫害中國企業，直言中國是美國的最大威脅，要打垮中國。

前事不忘，後事之師，特朗普在100天內若訪問中國，恐怕還是不能代表他會改弦更張，要改變反華政策，還是又要做場大戲，滿足往自己臉上貼金、大出風頭的欲望，想再呃呃中國、騙吃騙喝之餘，看看能不能為美國撈到經濟實利，為自己撈到政治資本。特朗普的淺薄心思和手段，中南海一清二楚。這場中美博弈打到今天加上歷史經驗，中南海「用革命的兩手對付反革命的兩手」已經非常圓熟，不管特朗普揣着甚麼心思目的來，北京都會以禮相待，熱情招呼。談正事嘛，那就堅持原則底線，或「針鋒相對」，或「綿裏藏針」，特朗普要想從中國那裏得到實惠，那就必須自己這邊有誠意，掏出讓中國滿意的「切實禮單」，否則只會灌滿了一肚子茅台，空手而歸。

至於特朗普想在100天內結束俄烏之戰，難度自然大很多。歸根究柢，美國不夠實力充當對相關各方軟硬兼施的「江湖老大」，這件事中只有烏克蘭總統澤連斯基會真怕特朗普，特氏也有辦法摁死這小子。然而俄羅斯呢？歐盟、北約呢？他們的訴求十分對立，特朗普擺得平嗎？人家又憑甚麼聽美國擺布？美國能給補償嗎？