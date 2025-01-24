一名患乳癌的菲律賓女傭聲稱患病而遭香港僱主解僱，令她頓失低廉的公院醫療優惠，協助她的工會批評僱主或觸犯《僱傭條例》及《殘疾歧視條例》，向平機會作出投訴。表面看，外傭境況堪憐，實際上，僱主做法是否真的不合理和不合法？平機會作為耗用大量公帑營運的公營機構，一直無甚作為，現在是否還要將槍口轉向香港僱主？

工會表示，涉事女傭2023年9月與上述僱主簽約，簽約前沒有進行身體檢查。約半年後，女傭確診第二期乳癌，她原本打算遵從醫生建議進行化療，但僱主表明會確保她完成所有療程，希望她進行切除手術而非化療。女傭接受切除手術後，醫生仍然要她進行化療，至去年8月化療後，突然遭僱主解僱及趕走。事件乍聽當然聳人聽聞，覺得僱主「冇人性」，惟細思之後，這僅是工會及女傭的版本，是否事實之全部？若僱主按法例作出補償，解僱女傭是否不妥？筆者相信該僱主是有按法例做足賠償的，否則工會不止向平機會投訴這麼簡單，早就向勞工處、入境處入稟及投訴。

老實說，聘請外傭的本港僱主絕非富貴人家，只是家中有老有嫩，為口奔馳，不得不聘請外傭料理家務和照顧家人。單是中介費已兩萬元起跳，外傭人工年年加，若請了工人回家才驚悉患重病無法工作，甚至掉轉頭要僱主照顧，對僱主是否合理？被解僱後的外傭不能享用公院醫療服務，又有甚麼問題？

平機會一直被斥為政治花瓶，成立至今醜聞不絕，由用人惟親到主席豪華外訪，由豪租甲級寫字樓到會議枱不貴不買，納稅人看不見它做實事，只見它不斷浪擲公帑。倘平機會代外傭強出頭與民為敵，敢問誰又會為僱主討回公道？