特朗普在選前發下24小時內結束俄烏戰爭的豪語早已跳票，現在這個承諾已改為在「一百天內結束戰爭」，但特朗普真能兌現他的承諾嗎？

儘管特氏發出「暫停美國對外發展援助90天，並下令審查援助計劃」的宣示，讓人直接聯想到就是針對烏克蘭而來，但烏國官員立即反駁，認為這項命令和烏克蘭無關，指的完全是其他的事情。

而對俄羅斯方面，特朗普一開始套交情的做法，顯然俄總統普京並不買單，就在中俄領導人視訊會議、進一步加強合作聯繫後，特氏態度開始轉趨強硬，要求普京在結束俄烏戰爭與被關稅制裁中二選一。這位「關稅人」又拿出了他的看家法寶要挾，只是這種做法還能發揮多少作用？

拜登早已制裁俄國多年，這導致美俄間貿易從頂峰時期的360億美元，驟降到去年的不足40億美元，就算特朗普真的對俄實施關稅懲罰，這區區數十億美元的量體能對俄國造成甚麼樣的損害？何況，在多年制裁後還能進口到美國的俄國貨品，顯然是美國迫切需求且其他國家不易取代的，加高關稅的結果，恐怕會讓美國自身受害更多。

當然，特朗普還能恐嚇所有與俄國有貿易往來的國家，聲稱只要你敢繼續支持俄羅斯，我就大幅調高你的關稅！但大量向俄國購買石油與天然氣的，正是中國與印度這兩個大國，特朗普若將報復手段施加在這兩國頭上，等同向全球約35%的人口發動貿易戰，無論結果如何，美國自己也必然遭受相當的經貿損失。其實，普京早已算準特朗普手中沒有多少籌碼，所以只是與中國聯繫更加緊密，再坐看特朗普如何出招。這場商界達人對上政壇高手的角力戰，目前只是拉開序幕，未來必將有多個回合的攻防，大家不妨拭目以待。