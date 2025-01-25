產評：美高息成新常態　經濟向榮有古怪

去年9月聯儲局終於開始減息，市場憧憬減息期將延續至2025年，當時的共識是今年美國將減息4次甚至更多。可是僅僅數月過去，情況發生翻天覆地的變化，大多數人如今對今年上半年減息不抱期望，甚至覺得本輪減息周期已結束。這亦意味着美國的高利率環境將持續一段比預期中更長的時間，但擔心高利率引發經濟衰退的聲音卻統統消失，取而代之的是對通脹重燃的擔憂，情況確實古怪！

利率長期高企，意味着企業舉債成本增加，打擊商業活動；消費者債務負擔沉重，同樣會打擊消費意欲。一般而言，聯儲局正是透過提高利率，令過熱的經濟降溫，同時壓抑物價通脹。換句話說，為了阻止通脹失控式飆升，聯儲局不可避免地要以犧牲部分經濟增長作為代價；一旦利率長期過高，亦有機會矯枉過正，傷及經濟根本。

因擔心通脹重燃，多位聯儲局官員近日紛表態支持放緩減息，更有個別官員大膽拋出減息周期已完論。按照常理，市場會擔心高利率對美國經濟的衝擊，惟現實卻相反——主流認為美國經濟可保持穩健增長。這種不明所以的自信卻與歷史上的經濟泡沫時期巧合地相似。

歷史給予人類的最大教訓，是人類永遠不懂得從歷史中吸取教訓。美國目前不理性的經濟繁榮背後，是利率一直保持在高位，消費者債務負擔沉重，企業財務成本大增，聯邦政府舉債度日，製造業長期陷萎縮——ISM製造業採購經理指數（PMI）已連續9個月低於50點的枯榮線之下。

當市場毫無根據地一致看好美國經濟，無視利率高企的背景，恐怕正正是最危險的時候。伴隨經濟泡沫而來的，往往還有資產價格泡沫、金融泡沫。當前美股估值一直處於歷史高位，有部分原因可用人工智能（AI）熱潮去解釋，但如今AI仍屬早期發展階段，就像2000年時的互聯網，最終要經過泡沫破裂的洗禮才能浴火重生。

過高的利率使當前美股估值極不合理，因美國長期國債孳息率，乃經濟學中常用的「無風險利率」指標，其背後邏輯在於美國經濟實力強大、美元為最穩健貨幣，故持有美國國債的風險近於零，因此持有美國國債所能賺取的利息，就等同於「無風險利率」。

在金融估值方法中，美國10年期國債孳息率是關鍵的變量因素之一，因無風險利率愈高，把現金用來購買各類風險資產的機會成本也會愈高，所以這些風險資產要有較高潛在回報——即當刻估值要足夠低才是合理定價。簡而言之，美國長期債息愈高，股票估值就愈低，特別是隨着減息預期降溫，美國債息已重新飆升至高位，可惜現實卻是股市繼續瘋狂。

哲學家黑格爾曾提出「存在即合理」一說，但所謂的「合理」並不是指人類理性的思維，而是世間運行的規律。歷史告訴世人，經濟周期往往是盛極而衰，千百年來也是如此，這樣的規律才算合理；而人類在經濟泡沫爆破前的不理性樂觀，同樣也是「合理」的。