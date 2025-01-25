娛圈單打：一味鬥靚好蝕底 努力扮嘢等上位

今年《萬千星輝頒獎典禮》有唔少滄海遺珠，例如獲提名「飛躍進步女藝員」嘅關嘉敏（Carman），雖然敗給備受力捧嘅陳曉華，但近年嘅搏殺表現，已成功引起觀眾關注。大家有眼見，Carman女扮男裝嘅「痰輝智」維肖維妙，連當事人都大讚幾可亂真。話晒都係後生靚女，肯咁樣豁出去「醜化」自己都算鮮見。

更爆嘅係，現正播放嘅《奔跑吧！勇敢的女人們》，驚見Carman激咀鄧英敏。劇情講述鄧英敏飾演嘅風流富豪，跟名店售貨員Carman偷情。劇本只寫住有親熱戲，但劇組為求效果逼真要求真咀。二人年紀相差40歲，Carman珍惜演戲機會，硬着頭皮頂上，結果獲觀眾大讚專業。

娛樂圈競爭激烈，遍地靚仔靚女，樣靚身材正嘅女星實在大把。可能因為咁，伊人明白不能單憑外表競爭，於是另闢蹊徑，鑽研扮嘢蹺妙，又唔介意「激情」戲份，逐漸獲得更多演出機會，令觀眾留下印象。

唔少人都知，Carman憑隔籬台《全民造星Ⅲ》闖出名堂，轉投邵氏加入TVB拍劇，招來激進網民謾罵，批評佢忘本。唉，講真，作為藝人，梗係希望走紅；要走紅，梗係要尋找表演機會。隔籬台資源有限，高度集中在自家男團女團身上，「局外人」要分杯羹並唔容易，TVB點都叫做樹大好遮蔭。

講開又講，女藝人唔介意醜化自己，隨時可以殺出血路。好似選美出身嘅麥美恩，初出道被人恥笑係「龍躉村姑」，難得佢不拘小節，一笑置之，現已上位成為當紅主持。話唔定，下個上位嘅係Carman呢？