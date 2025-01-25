正論：工傷意外實太多　職業安全當唱歌

下周二就是年廿九，家家戶戶大團圓。很可惜，仍然有家庭無法歡聚，家破人亡。火炭一個地盤昨日發生致命工業意外，一名工人懷疑被工字鐵擊中，再墮地受傷，當場不治。工會估計，慘劇肇因疑同進行地基的公司「求求其其」、導致後期工人拆除工字鐵時不知道有斷口釀成。一件細微事故，也可導致極嚴重後果，究竟本港的「職安健」何時才會受到足夠重視？

現場正興建商業大廈，已接近完工「收爐」階段，意想不到還是不能好頭好尾。男死者為燒焊工人，當時於地牢蜘蛛升降台上擬切斷工字鐵，當切斷表面鐵板時，下面支撐的工字鐵卻突然斷裂。雖然事主身繫安全帶，但仍然連人帶車一齊墮下，安全帶亦告斷開，最終由4米高跌落地面當場死亡，遺下妻兒傷痛欲絕。

倘事情屬實，即工人本身已做好了安全措施，卻因為地基工字鐵支撐不足，結果還是慘死，證明資方或地盤監工依然嚴重疏漏，做事一味馬虎求快，可能連安全帶質素也有問題，令工人枉送性命。地盤工人大都是家中經濟支柱，家境並不富裕，大好家庭就此破碎，佳節當前，叫人情何以堪？

工業傷亡權益會總幹事指出，2024年至今已發生最少10宗工人由高處墮下死亡意外，促請勞工處盡快改善、檢討和徹查。實際上，「從高處墮下」一直是奪去最多工人性命的建造業頭號意外，早在2022年已發生10宗，不少個案涉及相對不太高的工作平台、摺梯，以至從車斗墮下，懷疑有人掉以輕心，沒有按指引做足安全措施所致。

港府於前年完成職安健相關罪行修訂後，勞工處表面上加強執法和巡查，2023年全年向業界發出了1,711張定罪傳票，較對上一年大增43%。惟法庭並未因為修例提高罰則而予以重判，每宗定罪的罰款金額平均只有約9,000元，判監個案絕無僅有，與修例訂明的最高罰款1,000萬元和監禁兩年差天共地。

別說從不太高的「高處」墮下引致傷亡被輕視，早前啟德醫院地盤一幅巨型棚架倒塌，導致11人受傷，港府煞有介事表示將循4個大方向檢視大型棚架工程，擺出重視態度，但只要法庭輕判不變，僱主或地盤主管抱存僥倖心態，奪命工業意外也是無法減少。兩年前曾有一名棚架工人墮斃，僱主違反3項職安健條例罪成，但法庭僅判罰款9萬元，更可分90期共7年半付款，可見在官老爺眼中，工人的命不是命。

權益會多次敦促當局對輕判的案件上訴，加重罰則，無奈當局置若罔聞。會方日前再向律政司司長發出公開信，要求就去年新界沙嶺木廠發生的貨車卸載木條奪命事故、法庭僅判僱主罰款12萬元一案上訴，當中僱主甚至沒有為死者購買勞保，違法情節嚴重，惟律政司又是沒有反應，冷眼旁觀，令人慨嘆人命何價？

香港號稱先進城市，港府自詡重視工人性命，但事實恰好相反。地盤危機步步驚心，工人除了自求多福，恐怕別無他法。