無論「和統」、「武統」，還是「文武結合」統一台灣，都是政治工程，是龐大的組織工作、宣傳工作，廣泛深入，具有全社會、各階層的性質。對此，大陸很有辦法，有豐富的鬥爭經驗，這些工作和鬥爭會分明、暗兩條戰線，台灣當局最是驚懼，無論是明戰還是暗戰，他們都不是大陸的對手。然而，他們還是要拚命較量，儘管大勢和力量已表明他們無論在哪條戰線反制，都不可能改變台灣最終被祖國統一的命運，他們所做的一切都是徒勞的。

台灣的安全部門日前表示，近年「共諜」案件連年攀升，一是台灣現役軍人被策反；二是大陸吸收退役軍人成立「狙擊隊」，計劃對軍事設施等目標展開狙擊任務；三是「勾結黑幫」發展內應，利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團，用網絡勾聯、金錢利誘、債務脅迫等手段拉攏和威逼對象，使之就範下水。

無論和統還是武統，大陸對台工作中這些舉動都是必須的，能減輕兩岸損失，盡快實現統一。比起大陸現在幾乎每日每時海空常態化大包圍戰備警巡，抵近台灣，步步進逼，上述對台「暗戰」滲透實在不算甚麼，有朝一日戰事一起，「明戰」很可能迅雷不及掩耳，暗戰尚未動起來，大局底定也。因此，台灣當局、安全部門現在投入力量「到處抓共諜」、「反滲透」，恐怕沒啥作用。

對此，台灣社會和民間看得清楚，輿情紛紛指摘賴清德當局這樣做，不過是要在台灣進一步煽動「反共」、「反統」情緒，要打擊台灣「統派人士」，打擊「政治異己」，看誰不順眼、有仇，就扣上一頂「共諜」的帽子，實行「綠色恐怖」，賴清德當局以為這樣做，就可以強化他的權力和「謀獨」力量。特朗普上台，以他對台灣當局「不太友好」、要進一步榨乾的態度，賴清德之流將生活在分分鐘禍從天降之中，甚麼滲透呀、抓諜呀，還是少操點兒心吧。