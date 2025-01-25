有「反華急先鋒」之稱的美國國務卿魯比奧，剛剛上任就開始作妖，他與菲律賓外交部長馬納羅通話時大放厥詞，指中國在南海行動危險，破壞地區和平與穩定，不符合國際法云云。這就好笑了，老美竟然還知道國際法？特朗普公然威脅要搶奪巴拿馬運河和格陵蘭島，還將加拿大稱為美國「第51州」，到底是哪門子國際法？

老美煽風點火並不奇怪，這正是他們的慣用伎倆，世界上幾乎所有戰爭與動亂都與美國有關。但時代不同了，老美可以恐嚇加拿大、巴拿馬和格陵蘭，卻恐嚇不了中國，不管是在南海，還是在台海，美軍都已沒有能力介入，也絕對不敢介入。最近這段時間中方一改低調的作風，密集亮出大批先進武器，包括兩款六代機、無人機航母、高超音速空對空導彈等等，就是為了提前警告美國新一屆政府，千萬不要玩火，否則必定自食苦果。魯比奧這種官場菜鳥傻傻分不清楚，一上場就想搞事，以為替菲律賓撐腰就可以嚇退中國，恰恰暴露自己淺薄無知。近年中國在南海進行大規模填海造陸，對島礁進行全面升級改造，南海實際控制能力大大加強，豈是美菲所能改變。

日前在國會的提名確認聽證會上，魯比奧誇誇其談，聲稱中國以「欺騙手段」發展成超級大國，成為美國歷史上最強大且最危險的對手，二戰後的全球秩序已過時，他將採取強硬的對華政策。有多強硬？既然知道中國已是超級大國，美國還有甚麼能力遏制？發動熱戰沒有膽量，挑動冷戰沒有作用，最多只能揮舞關稅大棒，可惜這一招也早就不靈了。

魯比奧目前仍在中方的制裁名單上，最近中國外交部官網將他的中文譯名由「盧比奧」改為「魯比奧」，西方媒體乘機大做文章，認為這是為解除制裁「解套」，是「示弱」的表現。這分明是胡說八道，如果中方想解除制裁，直接宣布就是了，何必多此一舉？很明顯，中方根本沒有必要也沒有打算解除制裁，魯比奧若要跟中方溝通，自然會想辦法，若不想溝通，解除制裁也沒用。如何解套是美方的事，中方完全不必操心。

說到底，魯比奧既然進入美國政府內閣，就必須明白這個道理：做議員可以胡言亂語，做國務卿不能任性妄為。他對華強硬無所謂，反正中方早就習慣了，但千萬不要踐踏紅線，否則只能自取其辱。