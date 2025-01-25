TikTok是否能續留美國，近日成為各界矚目焦點，而其中最關鍵的人物，當然就是重新回鍋的美國總統特朗普。日前特朗普接受訪問時，似乎明確展現了他的態度。

霍士新聞主持漢尼提在訪問中，指控TikTok是「為中共進行間諜活動的工具」，因為TikTok的母公司字節跳動位於中國大陸，並因此需遵守中方的數據收集規定。特朗普則說：「但你也可以用同樣的標準看待所有中國製的東西。你看，我們的手機大部分都是中國製造的，我們有這麼多產品都是中國製造的，那為甚麼沒有人提到這些呢？」他補充說：「你知道，TikTok有趣的地方在於，它的使用者主要是年輕人。所以，中國真的有必要去監控年輕人，監控那些看搞笑影片的小孩嗎？」

其實所有能夠連接網絡的資訊及通訊產品，理論上都有洩漏個資或是遭監控的疑慮，所以各國的機密單位甚至高科技的商業公司，都會對這類產品進行嚴格管制。但對沒有接觸敏感資訊，也沒有參與政治活動的一般人而言，到底有何必要如此杞人憂天？西方媒體早就報道過臉書、谷歌、X等網絡平台，都會搜集你的相關資訊數據進行分析，甚至直接將個資轉為其他用途，那麼為何美國政界不對此感到焦慮？這不是標準的「他可以你不行」嗎？

真要說起來，全世界對網絡監控最厲害，技術最高超、最全面廣泛的，美國要是稱第二，沒人敢稱第一，那麼全球是否應該禁用美國資通訊商品，斷絕與美國網絡的任何聯繫，否則只要你一連上網絡，都有可能被美國監控呢？

說穿了，美國想要奪取TikTok，不是擔心甚麼個資，而是想獲得TikTok的演算法罷了！特朗普的大實話，賞了他們一個大耳光。