新任美國總統特朗普正式宣誓就職後兩日，法國總統馬克龍與到訪的德國總理紹爾茨便舉行了會面，表面上是慶祝兩國簽署《愛麗榭條約》62周年紀念，但實際討論重點，當然是「狂人回朝」對法德兩國、整個歐盟、歐洲，以至全球局勢的影響。兩人在會談後明言，新任美國領導人「非常明顯是一個挑戰」，歐洲必須維持團結與強大，懂得如何面對特朗普領導的美國，有力捍衞歐洲的利益。

馬克龍在特朗普宣誓當日，向法國軍方發表講話時就說得更白，呼籲歐洲各國增加國防開支（這正是特朗普的要求之一），在安全層面減少依賴美國，包括繼續支持烏克蘭抗衡俄羅斯，以增加基輔政府將來與俄方談判的籌碼，以至為美軍未來可能撤出地中海、甚至大西洋時（即退出北約）做好準備。

不過，早前才見過馬克龍的烏克蘭「戲子總統」澤連斯基，亦公開表明將來俄烏達成停火協議時，駐守在當地的維和部隊必須有美軍參與，直指歐洲盟友沒有足夠兵力對俄羅斯總統普京構成實際威脅，強調只會在美國作出保護承諾下與俄方談判，擺明對法德等國的軍事實力投下不信任票。

除了軍事實力，法德的經濟實力，還有兩國領導人的政治實力，都跟美國和特朗普相差甚遠。馬克龍早前下令提前舉行國會大選豪賭失敗，不但令自己淪為跛腳鴨，其委任的總理換了一個又一個，整個法國政府運作瀕臨癱瘓，國內要求他下台的呼聲不絕。紹爾茨的情況就更差，在俄烏戰事助長了國內的右翼勢力興起下，紹爾茨政府很可能在下月國會大選後便倒台。兩人的「強大歐洲」豪言，更似是互相圍爐取暖的空談和笑話。可能特朗普未及出手，法德兩國便已倒下。