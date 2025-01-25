美國總統特朗普的「關稅大棒」已然舉動亂舞，各國無不嚴陣以待，歐洲各國亦掀起陣陣波瀾。德國總理紹爾茨日前到訪法國，與總統馬克龍在巴黎愛麗榭宮會面，討論特朗普威脅向歐盟徵收關稅。老朽之前已略述關稅對美國的重要性，其來有自。經歷了「特朗普1.0」及拜登4年的無能之治，中國對美國的狂加關稅已有一定心理準備，拜登於任期尾聲，還不是狂加中國電動車、電池等關稅，是以對侵侵說下月要對中國進口美國貨加徵10%關稅，恐怕有點「意外」：怎麼出手如此溫和？

言歸正傳，德法作為歐盟兩大巨頭，對特朗普重掌白宮都表示憂慮。紹爾茨發表聲明，形容特朗普將會是一項挑戰，並指歐洲是一個擁有約4.5億公民的大型經濟區域，團結一致，不會迴避和躲藏。馬克龍則指美國新政府就職之後，歐洲人和法德兩國比以往任何時候都更有必要發揮作用，鞏固一個統一、強大和主權獨立的歐洲。

德法兩位領導人表明，鋼鐵、汽車和化學品行業對歐洲經濟至關重要，回應特朗普日前威脅對上述歐盟產品徵收關稅。德法兩國除了受到俄烏戰事拖累，地緣政治緊張和社會撕裂也成為動盪主因，社會改革阻力重重，引擎空轉的德法，經濟前景確實不樂觀。

馬克龍對美國有防範之心，他長期呼籲歐盟面對美國，要維護自己作為一個有凝聚力的地緣政治集團的地位，他自己更是布魯塞爾所宣稱的實現「戰略自主」政策的堅定支持者。馬克龍曾表示歐洲必須表明它絕不是美國的附庸，而且它也知道如何與世界其他地區對話。他早已拉攏德國一同維護戰略自主，可惜德國執政的不是女強人默克爾，而是優柔寡斷的紹爾茨，時不我與，奈何？