娛圈單打：死淫蟲終於引退　唔見棺材唔認衰

邪不能勝正！日本天團SMAP隊長中居正廣，自捲入性侵醜聞後，一直擺出話之你嘅態度，直認與富士電視台女員工發生「糾紛」並付上天價掩口費，但就拒認性侵，更堅持繼續演藝活動。死不認衰嘅態度惹怒全亞洲女性，廣告商即時割席，就連富士電視台亦被抵制抽起所有商業廣告。茲事體大，眾怒難犯，中居終於發表引退宣言，即時消失藝能界！

嗱，中居自牽涉性侵後，過去嘅鹹豬手事迹亦被翻舊帳。當中一集SMAP節目邀請宮澤里惠做嘉賓，中居一見靚女駕到即毛手毛腳，伸手欲替宮澤「整理」胸前收音咪，宮澤笑得非常委屈，隊友香取慎吾見狀隨即笑笑口一掌打落中居阻止，及後木村拓哉甚至刻意擠坐喺宮澤及中居之間。當時大家以為只係節目搞笑效果，依家睇番，網友紛紛鬧爆中居淫根早種！

對於中居忽然引退，隊友稻垣吾郎、草彅剛及香取慎吾發表聯合聲明，直認「思緒還未整理好，不知說些甚麼，希望大家見諒」，反而木村沉默是金，更在IG發出一張V字手勢照片，被指意有所指。查實，木村對於隊友唔生性而成日被記者追問，早就感到不耐煩，亦曾表明冇乜好發表。

再講吖，中居呢條死淫蟲，利用職權逼迫女性就範，簡直人神共憤，亦肯定唔係第一次咁做，直到近年#MeToo風潮盛行，受害女性先至受到重視；最致命一擊係廣告商割席，連富士電視台都受牽連，中居嗅到棺材香，不得不退出藝能界。

好啦，有指事件中間人係富士電視台高層，除咗中居要消失，呢隻死龜公係咪都要出嚟切腹以謝天下呢？