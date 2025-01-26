正論：律政司冷眼旁觀　工人命賤如草芥

工人的命不是命。香港號稱先進城市，奪命工業意外卻層出不窮，港府表面上十分重視，又是修例提高罰則，又是加強巡查和檢控，但實際上恰恰相反，每當案件進入法庭審理，違法僱主例必被輕判，一條人命只值數萬元甚至數千元，有些個案連審也不審，工人死得十分冤枉。工業傷亡權益會再次向律政司司長發出公開信，要求正視問題。無奈工人只是社會上最基層的一群，其性命能入官老爺法眼嗎？

工權會日前曾就去年3月沙嶺木廠一死工業意外、涉事木行被裁定違反《職安健條例》罰款12萬元一案，向律政司司長發出公開信要求上訴，指當時駕駛剷車的司機最終沒有被檢控，令人感到失望和憤怒。司長還未有任何反應，工權會昨日再聯同另一宗奪命工業個案的家屬，向司長再度發出公開信。

今次個案涉及2023年4月觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓、一名清潔工人由電梯槽墮下當場死亡的慘劇。涉事個人、僱主及物管公司被控違反《職安健條例》，分別是「沒有確保僱員的安全及健康」和「沒有確保僱員的工作地點是安全的」，但最終因為「證據不足」而於1月6日撤控。而證據不足的原因，竟然是控方證人不收傳票、不出庭，整宗案件便就此終止，工友犧牲卻連一個審訊機會也沒有，簡直荒天下之大謬。

家屬肝腸寸斷，但律政司會有反應嗎？觀乎法庭長久以來對涉及職安健的案件重視不足、違法僱主例牌被輕輕放下觀之，工權會及家屬發出的血淚控訴，幾可肯定不會換來司長半點憐憫。在香港這個高度資本主義社會，所謂法律面前人人平等，大家心知肚明只是口號罷了。實情是，人人生而不平等，窮人比不上富人，清潔工人、地盤工人的價值跟富豪權貴不可相提並論。

君不見，最近先後有兩位涉及殺妻的大學教職員被定罪後獲得重審機會，即使當中一人重審後維持謀殺罪成被判處終身監禁，但起碼其法律權益獲得律政司及司法機構重視，何至於上述的清潔工人那樣可憐，死後連一個尋求公義的機會也沒有。

必須指出，律政司一直有就某些判刑過輕，或法官出錯的刑事案件提出上訴，尤其常見於黑暴案件，被放生的暴徒最終不能逍遙法外，這本是大快人心之舉。偏偏面對一眾枉死工友沉冤未雪、僱主過了海便是神仙卻無動於衷，不啻是對法治之區的諷刺。港府於前年完成職安健相關罪行修訂後，儘管勞工處加強了執法和巡查，2023年全年向業界發出了1,711張定罪傳票，較對上一年大增43%。但法庭並未因為修例提高罰則而予以重判，每宗定罪的罰款金額平均只有約9,000元，判監個案絕無僅有，與修例訂明的最高罰款1,000萬元和監禁兩年天差地別。

工人的命也是命。香港若沒有這些基層工友作出貢獻，社會還能向前發展嗎？縱使他們的收入不能跟富豪權貴相比，但對社會的重要性卻不言而喻。律政司司長如果真的有良心，好應該聽聽這些卑微訴求，給予一個討回真正公道的機會！