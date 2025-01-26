以中國戰國時代來看當今世局，美國必然是強秦，中國不是齊楚，卻有齊楚之虞。

強秦是先與三晉韓趙魏鬥，因三晉與秦領土相接，它們又是困處中原，沒有多少空間可擴大發展。趙國因游牧民族的影響，也從與之戰爭學習到與中原不同的戰術，是與強秦鬥爭的主力。齊楚與秦隔了江河土地，沒有強秦壓迫的切膚之痛，在三晉與秦鬥時可作壁上觀，冀可有漁人得利的便宜。但當趙國戰敗，幾十萬將士被埋殺，秦國軍力吞併韓趙魏，直逼齊楚。

齊楚缺乏與秦久戰的磨練，本可支援趙軍抗秦，甚至合軍把秦軍打敗，可惜合縱被連橫所破，趙軍敗，合軍戰秦的時機喪失，反而秦軍勝利之後聲勢更大，齊楚軍民俱怯，結果便是秦始皇一統天下，齊楚諸國在秦二世時秦敗於民怨才趁勢復國，但大勢已去，西楚霸王也難敵從民間起義的劉漢。假若齊楚與三晉一早同心合力，強秦未必可以西出而橫掃各國，天下之局還未知會如何收結。

今天，中國處於齊楚之位。美國在東亞壓迫中國，實際只是被動設防，分成三個島鏈陣勢。美國實際是怕中國真的以強國崛起，佔據東亞，遙控東南亞，有點像戰國時代秦國之害怕齊楚。秦的戰略是遠交近攻，美國對付中國仍是遠交近攻，攻的是俄羅斯、伊朗乃至歐盟。中國因而有這些國家作為屏障，不易受到美國的直接攻擊。俄羅斯相當於當年的趙國，抗擊美國最有力，從冷戰到今天的烏克蘭戰爭，都是蘇聯或俄羅斯力抗美國的霸權，伊朗亦被迫與俄合盟抗美。以烏克蘭戰爭、中東以巴/伊之戰，美國勢力佔優，但戰鬥得十分吃力，代價沉重。

所以，中國政府亦公開承認，若中國真的軍援助俄，烏克蘭戰爭不會這樣拖延膠着，勝負早見。可是，美國攻俄是巧立名目，本是無義之師，一如強秦，為甚麼中國不仗義參戰，或積極助戰俄羅斯，一舉把如強秦的美國打敗，連帶壓制以色列，替中東尋求長期和平之道？是力有不逮？是對美國心存畏懼？抑或是害怕俄羅斯與伊朗會成為美國敗後的中國之敵？是中國有齊楚之想，有漁人得利的希冀，無勵精圖治的決心？

中國應推動世界和平，追求人類命運共同體。但美國如強秦，以戰爭稱霸為目的，中國要退讓躲避，抑或挺身而出，以齊楚為戒？