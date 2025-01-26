現在美國總統特朗普的狐狸尾巴已完全露出，他這一陣子向中國示好，又是邀請中國領導人參加他的總統就職禮，又是主動通電話溝通中美關係，主要目的並不是為了改善中美關係，不是想放棄以中國為最大戰略對手、改變打壓中國的路線，而是為了拿到更多籌碼，在俄烏停戰問題上向俄羅斯總統普京施壓，把俄烏問題解決了，把普京摁住了，特朗普就可轉過身來更好地打壓中國，這才是他最根本的戰略目標，是他的「黃金時代」。

特朗普日前表示，中美均有很大的力量，但認為中方在俄烏戰爭上做得不多，他已向中國國家主席習近平表明必須解決俄烏問題。那麼，特朗普想讓中國在俄烏戰爭上「多」做些甚麼？無非是讓中國不要在軍民物資上支持俄羅斯，讓莫斯科放棄「安全考慮」接受烏克蘭的「停火條件」。這些都是老生常談，拜登時期就是這樣，並以此不斷造謠中國支持令俄烏戰爭停不了，一面抹黑中國，一面掩蓋美國才是挑起俄烏戰爭的罪魁禍首。

兩年多以來拜登政府玩的這套拙劣手段，如今特朗普檢起來再玩，只能說明黔驢技窮，說明他的智商比拜登高不到哪兒去。事實上，特朗普不僅對中國黔驢技窮，對俄羅斯也是黔驢技窮！特朗普聲稱，如果普京拒絕談判或談判不成，他就會對俄國進一步制裁。原先，人們以為特朗普迫使俄烏接受他的盡快結束戰爭的和談主張，手中有多麼厲害的武器，原來還是制裁而已！拜登政府早已把制裁俄羅斯的武器都用盡了，半點兒效果都沒有，特朗普還有甚麼制裁手段使出嗎？不是在講廢話嗎？局面令人尷尬呀！特朗普只能或是將廢話、空話唾面自乾，自認失敗找個地方涼快去，或是老羞成怒，乾脆對俄開仗為烏解困，然而他有這個膽嗎？

特朗普向中國領導人提出「要求」後，中俄元首通了電話，重申了雙方在多個問題上的既定立場方針，鞏固加強全方位戰略合作夥伴關係，特朗普的要求只會被一笑置之也。