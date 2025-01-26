筆者經常打趣地跟身邊朋友說，外國對華建立貿易壁壘，其實理應體諒，換我是別國的主政者，可能也會這樣做。面對中國的產業狂潮，你只能築起防波堤，擋得一天是一天，除此之外，已是別無他法。2024年剛過去，如今中國品牌的電視機，竟佔去了超過一半的日本市場，日本過去是電視機產業的超級強國，現在就連這個領域也失守。單看這個例子，你就知道中國品牌在今天，是如何橫掃世界。

目前中國領先的產業極多，但最少有5個範疇仍需努力，這5個分別是：高端晶片、民航客機、金融業、奢侈品行業以及娛樂事業。假以時日，如果上述幾個領域也能迎頭趕上，那就只能套用一句廣東俗語說：「咁畀你玩晒啦！」

中國製造的高端晶片和民航客機，目前仍落後於美歐國家，這是眾所周知之事，毋庸諱言。西方的金融業和奢侈品市場，雖然異常蓬勃，但在社會主義中國看來，金融巨企的惡性膨脹以及社會過分的奢靡之風，可能都是資本主義的遺毒，我們未必應該全盤照搬，在這兩個領域的所謂落後，北京或許毫不在意。

剩下來真正要急起直追，甚至可能比高端晶片更落後的，便是中國的娛樂事業。表面看來，內地的音樂界、影視界都十分興旺，但是很多作品都跨不出亞洲，甚至跨不出國門。不少中國人可以隨便哼唱出流行的英文歌、日本歌以至南韓歌，可是中國內地的音樂作品，卻很少能夠打出國際。莫說美歐民眾絕少會哼唱中國歌曲，即使是在亞洲，只要是非華語世界，會接觸中國音樂的人便甚少。音樂世界如是，影視世界也是如此，近年中國的硬實力無疑是十分強大，然而軟實力仍是遠遠落後。