被北京制裁的魯比奧出任美國國務卿後，中國外交部隨即給他「改名」，遭反華的網民嘲諷為試圖蒙混過關，這樣北京就可以和他接觸。不得不說，這種看法實在過於膚淺。

魯比奧之前只是國會議員，算不上政要，中國媒體起初報道魯比奧時用的中文譯名，也沒有統一名字，既有魯比奧，也有盧比奧，甚至有魯比歐等等。但魯比奧成為美國國務卿後，等於是政府高官，有關譯名就要統一以官媒為準。中國外交部以前是用「盧比奧」，也得跟從改用官媒用的「魯比奧」，根本不是為了要解除對魯比奧的制裁。

事實上，中國作為泱泱大國，若要給魯比奧解除制裁，斷不可能採用這種偷偷摸摸改名字的方式，否則只會淪為國際大笑話。一眾反中的網民炒作事件，只是再次暴露出他們內心的黑暗。當然，這起小風波也值得思考：北京先後兩次將魯比奧列入制裁名單，未來4年無可避免要與魯比奧接觸，應如何解決這個尷尬的問題？

中國政府至今一直沒有對外公布對魯比奧的具體制裁措施，但參照對其他反華政客的反制措施，估計有三大內容：一是凍結他在中國境內的財產；二是禁止中國的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；三是對其本人不予簽發簽證、不准入境。前面兩點只具象徵性的意義，對魯比奧的實質性影響並不大。

唯一有影響的是第三點反制內容。國務卿職務在美國雖然只是內閣官員級別，但等同外交部長。美國在全球的影響力巨大，國務卿這個職位的重要性也遠超其他官員。魯比奧作為美國最高級別的外交官，因被北京制裁而無法踏入中國土地，兩國外交高官日後如何打交道？這是一個頗有趣的看點。