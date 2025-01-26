即使是最痛恨他的人，都不得不承認美國新任總統特朗普是個傑出的生意人、老練的談判專家，以及精於計算的政治家，對着不同的對手，會使用截然不同的策略和態度。對於實力遠不及美國的巴拿馬、丹麥和加拿大，特氏完全不放在眼裏，公然要求「收回」巴拿馬運河、「收購」格陵蘭和貶低加國為美國的「第51個州」。

對於鄰國墨西哥，近年其政經實力已增長不少，但與美國還有好一段距離。不過，由於美國需要對方協助打擊跨境毒販和堵截非法移民，加上美國國內有大量已合法定居、擁有投票權的墨西哥裔人，特朗普即使亦有威脅向墨國貨品加徵關稅，又單方面宣布將兩國共享的墨西哥灣易名為「美利堅灣」等，但相對而言還是比較客氣，起碼沒有稱呼對方為美國的「第52個州」。

對亞洲區內的盟友，南韓經濟發展近年疑似走到樽頸，最近更陷入內亂之中，不提也罷。日本和台灣均有一定經濟實力，但近年在貿易上與美國的競爭關係多於合作互補，在軍事上更是極度依賴美國，因此即使日本首相石破茂多次高呼要加強與美國和特朗普的同盟關係，特氏也一直未有理會，不斷推卻與石破茂會面。

至於實力最弱的菲律賓，唯一利用價值是用來刺激一下中國，但不足以構成實質威脅。加上如前文所述，特朗普仍未打算或未準備好與中國開戰，因此即使菲國總統小馬可斯比石破茂更為「熱情」，特氏也完全當他透明，至今僅派出剛獲通過任命的國務卿魯比奧與菲方接觸。由此再次證明特氏是個功利和現實主義者，對人、對別國的態度，取決於對方的實力和利用價值，是否有求於人等。明日再談美國對歐洲、俄羅斯和中國的態度。