中國外交部長王毅日前在北京會見東盟十國駐華使節，期間王毅對近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益，表示高度重視。中方希望相關國家負起責任，採取強而有力措施，堅決打擊網賭電詐，維護人民群眾生命財產安全，絕不允許犯罪分子逍遙法外。中方願同東盟國家加強雙多邊執法安全合作，為各國人民安心往來提供安全環境，維護周邊國家交往合作的良好秩序。相信中央政府將聯同東南亞各國，展開新一輪的反詐騙反綁架合作。

有人或者會問，不是說去年在中國協助下，已經把緬甸北部的「四大家族」詐騙集團剿滅了，為甚麼又有詐騙園區？首先，這次出現的詐騙園區不是在緬北，而是在緬甸東南部的克倫邦妙瓦底一帶。緬甸雖說是由軍政府管治，但實際上，政治、軍事上長期是割據局面，而克倫邦被多個克倫族武裝力量割據。據報道，妙瓦底雖然也是泰緬邊境貿易城市，與泰國只是一河之隔，離曼谷也只有數小時車程，但因緬甸割據而治的環境令資源流通受阻，貿易量有限。

這次妙瓦底詐騙園區的「業務」也與緬北不同，除了電訊詐騙、網絡賭博這些「傳統產業」，更涉及人口綁架、拐賣、勒索。而妙瓦底最近被廣泛關注，是因為涉及多宗綁架勒索案，都是以到泰國工作作為招徠，誘騙受害人到泰國，再送到妙瓦底禁錮勒索。當中又以內地特約演員王星事件，以及他獲救後對外界講述其經歷，令問題再被廣泛討論。事發之後，陳奕迅取消了原定在曼谷舉行的演唱會，有本港旅行社表示泰國旅行團和自由行大減，而內地更出現東南亞團退團潮。

港府表示，去年第二季以來共接到28宗求助，仍有12宗未解決。專責小組成員1月12日到泰國，與當地警方和中國駐泰國外交部門跟進及協助營救求助人士；16及17日會見了泰國及緬甸駐港總領事，並在22日表示正協助一名被禁錮港人盡快回港。

此外，瀾滄江-湄公河綜合執法安全合作中心，日前在昆明召開高層官員會議，期間中緬泰官員舉行專門會議，就合作剷除妙瓦底電詐問題交換意見，研商對策，並達成共識，相信不久之後會有進一步行動。

筆者有信心國家有能力解決事件，雖然有網民高呼出動解放軍剿匪，但這種建議恐怕過於美式暴力，「暴力」不是指對匪徒的手段，而是一方面殺雞用牛刀並不適合，同時外交上以軍隊到外國剿匪，恐令他國感到過於蠻橫。筆者認為中央政府可以藉事件締造跨國合作的機遇，以武警為支持（武警不是解放軍），透過治安合作方式共同打擊跨國犯罪，並建立多邊長期治安合作、情報和聯合執法機制。當然，市民也要提高警覺，前往泰國、緬甸、柬埔寨等國家時要特別小心，避免落入犯罪集團手中。