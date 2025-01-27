娛圈單打：女霸總冧男秘書　小新意勝大卡士

踏入新一年，韓劇依然疲不能興。原本備受期待嘅《魷魚遊戲2》無法再掀熱度，聲勢平平；更慘情係李敏鎬及孔孝真主演、製作費高達500億韓圜嘅《問問星星吧》，收視低見1.8%，低迷程度令人震驚。口痕友話，呢套劇已唔需要繼續獻世，腰斬罷啦！

大卡士、大製作反應奇差，反而小品製作卻有啲驚喜。跟《問問星星吧》同期播放、由韓智敏及李浚赫主演嘅《我的完美秘書》，收視率由第3集開始突破10%，網上人氣高企，而且一直保持強勢，最高收視率達到11.4%，大出外界預期。

40歲嘅男主角李浚赫一炮而紅，接下來有3部作品待播，同時不停收到演出提案。入行接近20年，過去多演劇情片，第一次擔正演出愛情劇即大受歡迎，女觀眾睇到心心眼，更獲讚為着西裝最好睇嘅男人，真可謂遲來的春天！事實再次證明，愛情劇始終係韓劇嘅王道！

講真，呢套劇只係典型高甜韓劇，劇情也是常見嘅「霸道總裁愛上我」，唯一新意，係霸總由女主角飾演，男主角飾演萬能秘書。打個比喻，即係經典韓劇《金秘書為何那樣》，金秘書由男人演出。

或者正正係呢點小新意，令觀眾產生趣味。畢竟橋唔怕舊，最緊要受。韓劇目標群以女性為主，只要劇情能夠擊中女性觀眾芳心，要彈出就輕而易舉。總好過拍埋啲曲高和寡、懶有深度，實際上狗屁不通、九唔搭八嘅作品，好似孔劉、徐賢真主演嘅《一箱情緣》就令人失望透頂。今時今日空有大卡士並不足夠，觀眾胃口早被養大，唔會輕易賣帳。