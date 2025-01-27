正論：流感爆發時間長　提防兒童腦病變

臨近歲晚，氣溫驟降，尤其早晚溫差頗大，近日天陰，偶爾又灑一兩陣雨，加上風大，都很容易着涼生病。農曆新年期間，不少市民更會趁假期外遊，不論回鄉探親或是到外地旅遊，人與人接觸多了，相信流感或其他呼吸道病毒個案也會持續上升。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨日在電台節目指出，不少亞洲國家及地區均爆發流感，農曆新年期間氣溫下降，市民拜年或外遊，擔心新春假後情況會更嚴重。事實上，去年1月起流感高峰期發展長達4個月，直至4月才完結，持續達28星期，高峰期間病毒類型亦由甲型H3流感，𨍭至4月開始的甲型H1流感。關教授指不敢預計今個流感季節持續至何時，或如同去年般較長時間維持。

值得關注的是，近日兒童感染呼吸道合胞病毒個案增加，若出現合併感染會增加重症風險。最近有3名感染流感的兒童，病況發展成重症，當中兩人出現腦病變情況，均未有接種流感疫苗。關教授指出，若出現合併感染，即病毒加上細菌，病情會更嚴重，一旦併發腦病變，病情會在24小時內急劇轉差，即使接受治療亦未必可以完全康復，可能會出現腦部損害。是以提醒家長要觀察子女感染流感後的病徵，特別是抽筋、呼吸困難，出現飲食困難及持續高燒等腦病變的徵兆，若發現以上情況，要盡快帶子女求醫。

此外，關日華強調，接種疫苗可預防大部分流感重症、入院及死亡個案，麻疹及人類乳頭瘤病毒（HPV）亦可透過疫苗預防。他呼籲家長相信科學證據，不要受坊間消息影響，盡早帶小朋友接種疫苗，業界亦可鼓勵求診者接種疫苗。現時最擔心及最易感染後演變為重症的是幼童群組，而6個月至3歲兒童的接種率仍然偏低。

有市民會疑惑，何以部分人打針後仍然出現重症？傳染病毒學者指出，這需要分析是否有隱藏免疫失調，如果同時感染病毒和其他細菌，病情都可能較嚴重，惟疫苗仍是防重症和死亡的最好方法，已打針的人一般留院一至兩日可以出院。醫生指有家長以坊間自行購買流感病毒快測工具，檢測時得到陰性結果，但到醫院檢驗則呈陽性，是以建議家長購買信譽較好的快測工具，以免被誤導而延誤就醫。

每年流感高峰期，公立醫院流感患者入住率必然上升，根據衞生防護中心數據顯示，去年4月28日至5月8日這11日，感染流感而死亡的個案達32宗，當中包括一名6歲男童感染甲型H1流感，併發腦病變後不治。有傳染病學者亦預料，流感最快農曆新年前後爆發高峰期，難料何時回落，到底會否爆發H1N1和H3N2，就連專家也無法估計。事實上，正如學者提醒，呼吸道合胞病毒未有疫苗預防，主要經接觸傳染，市民要注意個人衞生，經常清潔日常用品和養成勤洗手習慣。既然如今已踏入流感高峰期，市民出入公共場所、搭公車最好戴口罩，與他人交談時盡量保持適當距離。當然，未打預防針的，尤其小朋友和老友記，盡快去打。要言之，預防勝於治療，小心駛得萬年船！