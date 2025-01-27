世界視線：面對馬克龍勢弱　法左右派謀奪權

法國總統馬克龍堅持於2027年任期屆滿前不會下台，但由於他不能再參選，他施政的種種差劣表現，例如捲入支持烏克蘭抗俄、經濟低增長、社會貧富懸殊加劇、福利倒退，使他領導的復興黨面臨衰敗，甚至有可能變成蚊型黨。

馬克龍早前任命73歲的貝魯為新總理，接替被國民議會彈劾而辭職的巴尼耶。在國民議會577個議席中，執政聯盟只有212席，而反對黨最大黨派是新人民陣線（193席），其次是國民聯盟（142席）。當中以不屈的法蘭西（71席）及生態主義者黨/綠黨（38席）路線接近，基本上反美、反北約及歐盟、反拱火俄烏戰爭。而社會黨（66席）雖然是中間偏左，但有較偏左的第一書記福爾，以及受前總統奧朗德影響較偏中間的勢力，較為親美、親北約及歐盟。

法國政局在2027年之前的發展，將要面對兩個關卡，第一個是新上任的總理貝魯把1月23日參議院（所有左翼黨派反對下）剛通過的新財政預算草案，交兩院聯合委員會審議後，再將法案文本於2月3日在國民議會進行最終投票表決，如果不獲通過，會是另一個危機，貝魯可能被迫下台。如今貝魯極力拉攏社會黨的支持，若社會黨支持貝魯，將可解決政制危機，但新人民陣線就會面臨內部分裂。

第二個關卡是2026年3月的全國市政選舉，將是左、中、右三方政治勢力的比拼，任何一方能夠壯大，便有更大機會在2027年贏得總統寶座。目前聲勢最浩大的新人民陣線，也要借此機會進行內部對決，不屈的法蘭西連同綠黨會挑戰社會黨，哪一方奪得更多大城市市政府的控制權，以及獲得更多選民支持，將決定哪一方可推舉總統候選人。

馬克龍或會利用社會黨在新人民陣線中的可能分裂，於今年年中，距離上次解散國民議會重新選舉超過一年，再次解散國民議會重新選舉，希望他的黨派可以吸納社會黨成為最大黨。雖然馬克龍曾表示不會再冒險，但他是一個機會主義者，故不能排除任何可能性。

預期在特朗普再度入主白宮，將打壓歐盟及傾向終止俄烏戰爭的情況下，法國社會民意會更支持反戰，而左派反美力量也會進一步冒升。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻