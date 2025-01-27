中國外交部長王毅應約與美國新任國務卿魯比奧通電話，贈予對方四個字「好自為之」，帶有明顯的警告色彩，可謂相當不客氣，不知對方聽懂了沒有？中國人一向說話含蓄，外交官員更是字斟句酌，這次在如此高級的外交對話中直言不諱，說明中方不再隱忍，也不再給對方留面子。尤其面對魯比奧這種忘乎所以的反華鷹派政客，提前畫紅線、立規矩是有必要的。

魯比奧過去經常張牙舞爪，無端抹黑和攻擊中國，因此被中方列入制裁名單，如今擔任國務卿，有人擔心會不會影響兩國外交往來。實際上，這種擔心是多餘的，他上任5天就主動撥通中方的電話，說明形勢比人強，只要有求於中方，不管個人態度多麼強硬，最後還是要面對現實。按照其說法，中國已是一個超級大國，更是美國歷史上「最強大且最危險的對手」，在這樣的對手面前，狂妄如特朗普尚且要收斂幾分，何況是魯比奧。

可以見到，特朗普當選後對華表態出現微妙變化，雖然仍不斷口出狂言，但明顯少了幾分咄咄逼人的味道，甚至還多次伸出橄欖枝。這是否表示他將會採取比較務實、理性的對華政策，目前言之尚早，起碼暫時沒有惡意針對中國，反而先拿加拿大和墨西哥開刀，並威脅對歐盟徵收關稅。正如有評論指出，這恰恰凸顯商人唯利是圖的性格，柿子先挑軟的捏，管他是不是盟友。至於為甚麼仍未對中國下手，皆因中國實在不好對付，上次貿易戰美國反而受到最大傷害，特朗普心知肚明，只是不願承認而已，這次自然要三思後行，不敢再輕舉妄動。

當然，這絕不表示美國將會改變遏制中國的基本國策，雙方關係仍然充滿變數和挑戰。美國政壇盡是魯比奧之流的反華鷹派，對華偏見和冷戰思維根深柢固，不可能輕易改變。這次和中方通話中，美方依然聲稱「嚴重關切」中國在台海和南海的「脅迫行為」，充分反映老美自以為是的傲慢心態。這也正是王毅警告魯比奧「好自為之」的主要原因，對方是否聽懂不重要，重要的是中方已表明態度，並有足夠實力和信心應付任何挑戰。

事實上，美國對華戰略是「競爭與合作」，中國對美同樣有兩手準備「鬥爭與談判」。毛澤東早就說過：「以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。」面對世界百年變局，這兩句話尤其適用。