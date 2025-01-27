台灣賴清德政府在特朗普上台前一刻，仍然熱情招待一些特朗普看不過眼的過氣叛徒。例如美國前國務卿蓬佩奧便一年內兩度訪台，一次來台是受邀參與總統就職禮，另一次則出席一個專題演講。至於彭斯，早前獲賴清德親自接見，洋洋得意聲稱，美國絕不會拋棄台灣等太平洋盟友。

賴政府當然不會透露使了多少錢邀請這些過氣政客訪台，惟不管使了多少錢，台灣都肯定做了冤大頭。未幾，特朗普即在社交平台列出一份永不聘用的黑名單，當中包括彭斯，擺明對彭斯當副總統期間，就國會山莊暴亂指控他一事非常不悅，將之視為叛將。至於蓬佩奧，特朗普同樣不客氣。他多次表明，有人借其名字招搖撞騙，強調蓬佩奧不會在其內閣名單之內，近日更索性撤銷蓬佩奧等人的隨扈，聲稱他們不可能永遠受到保護。

事實一再證明，特朗普對這兩人非常厭惡，亦絕不可能予以起用，賴清德政府卻出錢出力拉攏和巴結，物非所值，除了徒令特朗普不悅，對加強美台關係有甚麼作用？

台灣是美國一隻反華棋子，這一點在短期內都不會改變，但特朗普需要中國幫忙解決俄烏戰爭，甚至拿放棄關稅說事，可見他非常焦急。特氏重新上台至今，提也沒有提過賴清德，可見台灣在他眼中一文不值，競選期間甚至直指台灣很有錢，其晶片業搶去美國生意，準備要台灣上繳巨額保護費。

由此可見，台灣在特朗普心目中，不僅是棋子，還是提款機，台灣沒有討價還價的空間，重要性跟北京完全無法可比。賴清德政府做了這麼多小動作，以為可藉着過氣政客跟白宮新主子套近乎攀交情，只是反映其頭腦簡單，毫無自知之明，也不知現今國際形勢而已矣。