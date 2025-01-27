如何在台灣島內操弄民意、控制選舉，或許是民進黨的強項，但對於外交事務，他們卻近乎是一竅不通。今屆美國總統選舉之前，賴清德政府下錯注碼，開盤之後，非但不懂得補救，如今更像是哪壺不開提哪壺，進一步開罪了新任的白宮主人。

在美國總統特朗普上一屆任內，蓬佩奧曾擔任國務卿，此君素來自以為是，愛輕言妄談，侵侵4年前卸任後，雙方已近乎鬧翻。今年特朗普王者回歸，蓬佩奧卻厚着面皮，曾吹噓說自己或會獲邀擔任國防部長。侵侵旋即否認其事，無異於是賞了對方一記耳光。賴清德政府要是知機的，對蓬佩奧應該避之唯恐不及。豈料在本月上旬，蓬佩奧反倒獲邀訪台，此君更重施故技，大吹大擂說跟美國新任國務卿魯比奧十分稔熟，只要自己開腔，便可以請到對方來台訪問，替民進黨政府大壯聲威云云。

蓬佩奧的豪言壯語能否兌現，至今猶未可知，但是他話音剛落，特朗普便頒下新一道的降罪詔書，宣布撤銷兩位前政府官員的特勤保護，其中的一人正是蓬佩奧。這位蓬大炮曾在政府擔任要職，被美國中央情報局列為會受襲的高危人物，建議特勤局長期派員保護。如今侵侵一聲令下，取消了蓬佩奧受保護的特權，那是刻意置對方的安全於不顧。

為這位前任國務卿提供安保，特朗普不必自掏腰包付費，美國政府的財政再緊絀，按理也不差這一點開銷，侵侵偏要這樣做，明擺着是要羞辱蓬佩奧。對一個特朗普近乎是恨之入骨的人，賴清德政府偏生不識時務，還要百般討好，這不是公然跟新任白宮主人對着幹嗎？若然跟侵侵對着幹，試問未來4年，台灣還能有甚麼好運行？