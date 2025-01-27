賴清德在警政署署務會報時表示，台灣每年約有18.25萬件詐騙案，總共破獲2,430件，約佔1.4%，代表還有九成以上案件需要繼續努力，而台灣一年被騙1,825億元新台幣，總查扣不法所得144億元新台幣，破獲比例不到一成，期勉警察持續努力，達到降低民眾受騙、保護民眾的工作目標。

這一席話不僅等於直接洗臉在台下聆聽的警務人員，也等於直接戳破台灣數發部與NCC這陣子為了保預算不斷吹噓自己打詐的功勞。事實正如賴清德所說，台灣在打擊詐騙這場戰役上簡直丟盔卸甲、屢戰屢敗，對打擊詐騙投入的資源逐年增加，對遏止詐騙卻起不到顯著的作用。

這是台灣的警調人員太過無能嗎？不是，真正問題的癥結在於，民進黨根本就無心打詐！

台灣的詐騙集團幾乎掌握了所有台灣人的基本資料，過去內政單位、交通單位、資訊管理單位，都傳出洩漏個資的弊端，但民進黨8年查下來，除了少數個人被法辦，大筆資料的外流從未找到源頭，請問這樣要如何防堵？明知網絡平台與電話詐騙集團的溫床，但8年來民進黨將警調人力都花在尋找堵截對自己的不利訊息上，請問這樣還能有多少餘力來幫助民眾阻擋詐騙訊息呢？

更要命的是，兩岸關係8年來陷入冰封，這導致詐騙集團得以游走兩地，利用雙方的隔閡為自己設立防火牆，結果抓來抓去都是車手，真正的幕後首腦都逃逸無蹤，反倒讓他們累積經驗精益求精，成為更難逮捕的老狐狸。所以，若真想打擊詐騙，台灣就要從自身政府單位開始查起，還必須聯手大陸共同作業，才能壓制詐騙集團的氣燄。但這些都是民進黨不敢做也不想做的，難怪台灣詐騙愈演愈烈，因為領導者自己就是詐騙集團。