美國總統特朗普王者歸位，整個世界也變得搖擺不確定，皆因侵侵翻臉比翻書快！呢，佢甫上任即簽署行政命令，宣布美國退出世界衞生組織，批評世衞應對新冠疫情及其他國際衞生危機不力，又指美國目前不公平地支付高額費用。之不過，侵侵日前又表示，可能會考慮美國重新加入世衞，但目前仍未確定。

講來講去，美國就係唔肯負起大國的責任，一講到要付費，侵侵必牙痛咁聲話全世界搵美國笨！侵侵近日又簽署行政命令，指示國務院暫停對外援助撥款90天，等待國務卿審查。國務卿魯比奧隨即發新指引，暫停支付現有大部分援外資金，為期90天並立即生效。報道指出，今次指引的範圍似乎比特朗普的行政命令更廣，暫未知有關行政命令會否影響已撥款的資金或對烏克蘭的援助。

事實上，美國係全球最大的援助捐贈國，2023財政年度提供約720億美元對外援助。根據拜登政府向國會提出的要求，2025年預定獲得援助的國家和地區包括台灣、印尼、菲律賓、泰國、越南、格魯吉亞、拉脫維亞、烏克蘭等。今趟特朗普的決定，肯定影響對烏克蘭的軍事援助。

特朗普重掌白宮，烏克蘭戲子總統澤連斯基注定冇運行，皆因侵侵不會如拜登「錢多，人傻，速撥款」的無限度支援烏國。戲子總統知道俄烏戰事再打下去，必然輸得更慘，之但係又死要面子，只係鑽窿找洞想搵一個體面的下台階，佢日前表示，希望歐洲和美國能夠參與有關結束俄烏戰爭的任何談判；其後又澄清未建立任何框架，並指希望歐洲能夠參與，因為烏克蘭將成為歐盟成員國。

烏克蘭欲加入歐盟，大大話話講咗十幾年啦，「將成為歐盟成員國」果真能給戲子總統一個下台階？