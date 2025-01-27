「控煙」是涉及到所有人的公共衞生政策，亦是世界趨勢，特區政府的目標是於本年度將吸煙率降至7.8%，而香港最新吸煙率是9.1%，仍有約58萬煙民。政府去年提出「控煙十招」，據悉，在聽取不同意見後，其中禁止加味煙將由原先「一刀切」全面禁止，變成分階段實施，有關條例預計今年第一季提交立法會審議。

我作為立法會衞生事務委員會的副主席，一向支持政府的控煙工作。「控煙十招」措施醞釀超過10年，從「管供應，降需求」、「擴禁區，免煙害」等不同方面多管齊下，減低煙草產品對社會的禍害，保障市民整體健康。當然，我們亦要考慮及平衡不同人士的意見，在政策執行上如急於求成，未必是一件好事，所以設立緩衝期分階段實施，並適時檢討措施成效再作改善，絕對是正確方向。

對於有意見擔心政府嚴厲控煙，會減低旅客來港意欲，影響香港經濟發展，我並不贊同。香港從來都不是以寬鬆的控煙措施作旅遊招徠，而新加坡及泰國控煙政策比香港更嚴厲，早已全面禁止另類煙，亦無影響其經濟及旅遊業發展，不見得香港因為控煙措施就會令旅客卻步。正如當局指出，健康及經濟政策非「零和遊戲」，控煙政策是「贏健康，不是輸經濟」，長遠更可能「贏經濟」。我相信無煙健康的香港作為一個先進文明城市，只會吸引更多旅客訪港。

當局控煙力度之大、決心之強毋庸置疑，但我更關注的是如何加強打擊私煙。近年私煙氾濫，走私活動猖獗，銷售手法亦層出不窮，線上線下都有大量廣告，更深入煙民「打邊爐」的熱點，派發俗稱「點心紙」的私煙傳單。甚至有不法分子將私煙偽裝成已完稅的「白牌煙」，透過市區的報攤或士多等店舖，以低於或貼近稅款的價錢出售，可謂無孔不入。

事實上，能否有效打擊私煙將嚴重影響控煙成效。我在立法會多個委員會上曾建議當局加大執法力度，提高私煙買賣的罰則，包括罰款及監禁，以增加阻嚇力。我樂見當局聽取並回應有關建議，日後將循公訴程序定罪，將走私香煙的罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》。另一方面，亦計劃推出完稅煙標籤，區分已完稅和未完稅煙，我建議當局應盡快引入並推行在已完稅香煙或香煙包印上標誌或二維碼，並綁定香煙批次號碼協助執法部門核實、協助商戶及市民識別，才能有效打擊市面上的「老鼠煙」。

此外，我亦贊同政府將在法定禁煙區吸煙的定額罰款，由現時的1,500元提高至3,000元。不過，加強公眾教育及宣傳始終至關重要，必須令市民清楚買賣私煙均屬違法，切勿以身試法。我相信當局只要從源頭及銷售渠道上堵截打擊私煙，配合「控煙十招」有序推行，再透過教育、宣傳和執法，吸煙率將有望在不久將來降至7.8%，最終達致無煙香港。