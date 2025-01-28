產評：美股調整終難免 華AI出招導火線

近日全球人工智能（AI）板塊進行大洗牌，拖累美股進入調整期。事實上，狂人總統特朗普上任前，美股早已炒過龍，到近日中國在AI大戰中出招還擊，以更便宜的成本挑戰美國同業，恍如「平地一聲雷」，終引發市場對美股估值超高的憂慮，小股災隨之而來。有心理準備，美國將以監管大棒還擊，但難阻中國AI發展大局，兩強科技戰將有一番惡鬥！

其實，由2022年底美資科企OpenAI旗下人工智能聊天機械人ChatGPT推出，引發美股AI熱潮，科企7雄股價不斷破頂，AI晶片股英偉達（Nvidia）更成新股王。特朗普去年11月當選，主張放寬監管，全力支持AI及加密資產等領域發展，更加速美股衝頂。不過，股市一向是「一味黑時猶有骨，十分紅時已成灰」。特朗普正式重返白宮，政策消息已消化，估值高企的美股升勢亦顯得無以為繼，尤其是聯儲局減息預期降溫，新關稅政策引發高通脹憂慮，種種不利因素為美股添壓。

不過，沒料到今次引爆美股小股災的，不是美國自身，而是由中國出招戳破。所指的是近日中國量化巨頭幻方量化旗下大模型公司DeepSeek正式發布推理大模型（LLM）DeepSeek-R1，其賣點是所需的訓練費用僅為OpenAI最新大模型的三十分之一，頓令市場質疑，美國大型科企在人工智能模型和資料中心上投入大量資金的回報是否必要，超高估值是否合理，也就成為引爆本輪美股AI板塊大洗倉的引子。

本來AI市場由美資科企獨舞，可如今中國科創企業大顯身手，就連知名硅谷創投家都認為DeepSeek費用便宜，有利更多新產品和新體驗。美資科企遇上了勁敵，在這場中美AI大戰，中國實力正在逐步顯現，觸發資本市場尋求重新定價美國科企尤其AI板塊估值，美股波動難免。

當然，以美霸作風，相信白宮又會試圖如何在高端晶片供應等方面制裁中國科創企業。其實這幾年中興通訊、華為、中芯國際等中國戰略企業被美國打壓，但至今業務仍能茁壯成長，就證明美國的打壓手法根本無法奏效。當中國科創企業逐步展示實力，市場會漸漸意識到，美國的制裁手法無法打壓中國科技發展，美國的技術主導地位正面臨挑戰，美企高估值受壓的同時，市場亦會重新評估中國科企估值，接下來好可能觸發一場資金由西往東來的乾坤大挪移。

事實上，今次中國科創企業能以低價、高執行力和規模化來搶灘，硬件創新成功的同時，還採用開放原始碼的做法，加速滲透全球市場，這勢令一直在築高牆、搞技術霸權的美國難以招架。

這場中美AI大戰才剛開始，值得期待的是，中國的科技與資本市場發展將互相結合，從而吸引資金東來押注估值吸引的中國資產。難怪近日特朗普急打開口牌，主張聯儲局減息豈非無因。兩強科技鬥爭既要走進深水區，投資者得為迎接動盪的新一年作好準備。